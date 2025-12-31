Janez Janša: Nismo mi šli v Dražgoše, Golob je prišel k maši.

Janez Janša, predsednik SDS:

“Po treh letih in pol je politična bitka domoljubov ponovno dobljena. Človek, ki je takoj na začetku mandata ukinil tako Muzej slovenske osamosvojitve kot skromno plačilo prispevkov za duhovnike ter se Cerkve izogibal kot hudič križa, je ob koncu mandata prišel na mašo za domovino v ljubljansko stolnico in celo vrgel nekaj drobiža v puščico. Človek, ki je na začetku mandata grozil s čistkami in opletal s fašizmom, je na zadnji proslavi Dneva samostojnosti in enotnosti govoril o sodelovanju. Nismo mi šli v Dražgoše, Golob je prišel k maši. Težko bi našli primerjavo, v kateri je več simbolike.”

Vir: X