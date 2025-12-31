e-Demokracija
-2.2 C
Ljubljana
sreda, 31 decembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Janez Janša: Nismo mi šli v Dražgoše, Golob je prišel k maši.

Izjava dneva
Predsednik SDS Janez Janša (foto: Polona Avanzo)

Janez Janša, predsednik SDS:

“Po treh letih in pol je politična bitka domoljubov ponovno dobljena. Človek, ki je takoj na začetku mandata ukinil tako Muzej slovenske osamosvojitve kot skromno plačilo prispevkov za duhovnike ter se Cerkve izogibal kot hudič križa, je ob koncu mandata prišel na mašo za domovino v ljubljansko stolnico in celo vrgel nekaj drobiža v puščico. Človek, ki je na začetku mandata grozil s čistkami in opletal s fašizmom, je na zadnji proslavi Dneva samostojnosti in enotnosti govoril o sodelovanju. Nismo mi šli v Dražgoše, Golob je prišel k maši. Težko bi našli primerjavo, v kateri je več simbolike.”

Vir: X

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Izjava dneva

Jan Zobec: Ne razumem tega poziva ustavnega sodišča, češ da bi morali mladim zdravnikom onemogočiti prakso pri zasebnikih, dokler ne poplačajo “dolga družbi”

Izjava dneva

Dr. Stane Granda: Naš kapitalizem, ki je prevladal po osamosvojitvi, je vse, samo slovenski ne

Izjava dneva

Dr. Anton Jamnik: “Današnje grožnje demokraciji v Sloveniji izvirajo iz erozije demokracije, oziroma iz totalitarne »matrice« razmišljanja in etatističnega pogleda na družbo”

Izjava dneva

Rok Ravnikar: Očitno so celo nekateri ustavni sodniki postali dovzetni za trivialnost

© Nova obzorja d.o.o., 2025