Jakob Piletič: Zapoved ljubezni ne vključuje odpovedi samoobrambi

Jakob Piletič, vojaški kaplan:

“Gre torej za zapoved, s katere upoštevanjem Kristusov učenec prekini vedno vnovično reakcijo na nasilje z nasiljem in zavrne logiko maščevanja. Bi morali torej kristjani vselej pustiti, da nas teptajo, podjarmljajo in pobijajo? Treba je opozoriti, da Kristus v zgoraj omenjeni zapovedi ne omenja smrtne nevarnosti, marveč krajo, telesno silo in prisilo, ne pa odvzetje svobode ali celo življenja. Gre pri samoobrambi torej za neupoštevanje zapovedi ljubezni do sovražnika? Ne. Kristus od nas ne zahteva, da ljubimo sovražnika zaradi zla, ki ga povroča, temveč da v njem, kljub sovražnosti, ki jo goji do nas, prepoznavamo bližnjega. Zapoved ljubezni torej ne vključuje odpovedi do samoobrambe, ki, kakor pravi doctor communis, nima značaja nedovoljenega ter ostaja mogoč odgovor na agresijo in torej sama po sebi ni nedopustna.”

Vir: Slovenski čas