(IZJAVA DNEVA) Luka Simonič: “Mladi se zelo identificiramo s Charliejem Kirkom, ker si želimo družino!”

Predsednik SDM, Luka Simonič je na X sporočil: “Mladi v @organizacijaSDM se zelo identificiramo s Charlijem Kirkom, ker si želimo imeti svojo družino, želimo živeti v državi, kjer nas ne bi napadali zaradi drugačnega mnenja, in želimo biti za svoje delo pošteno plačani. Želimo si priložnosti. Bog, družina in domovina.”

Vir: X