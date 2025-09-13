e-Demokracija
20 C
Ljubljana
sobota, 13 septembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

(IZJAVA DNEVA) Luka Simonič: “Mladi se zelo identificiramo s Charliejem Kirkom, ker si želimo družino!”

Izjava dneva
Novi predsednik Luka Simonič (foto: SDM)

Predsednik SDM, Luka Simonič je na X sporočil: “Mladi v @organizacijaSDM se zelo identificiramo s Charlijem Kirkom, ker si želimo imeti svojo družino, želimo živeti v državi, kjer nas ne bi napadali zaradi drugačnega mnenja, in želimo biti za svoje delo pošteno plačani. Želimo si priložnosti. Bog, družina in domovina.”

Vir: X

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Izjava dneva

Janez Janša: Ko se to začne dogajati, pride družba do roba in nato z umori zdrkne čez. V barbarstvo.

Izjava dneva

Mitja Iršič : Ubili so bodočega predsednika

Izjava dneva

Alenka Puhar: Spodobilo bi se, da bi šole imenovali po ljudeh z intelektualnimi dosežki, ne po partizanih, aktivistih in komunistih

Izjava dneva

(IZJAVA DNEVA) Tomaž Štih: “Še ena Irena, ki nikoli ne bo žena, mama in babica zaradi levičarskih eksperimentov na živih ljudeh.”

© Nova obzorja d.o.o., 2025