(IZJAVA DNEVA) Karin Planinšek: “Zlorabila je praznik naše osamosvojitve za obračun z nasprotno politično opcijo.”

Karin Planinšek na X:

“Mene pa izjemno žalosti, da N. Pirc Musar še vedno ne želi sprejeti, da je predsednica VSEH Slovencev in da ne zna oziroma NE ŽELI preseči svojih ideoloških preprek niti na največji državni praznik! Zdaj smo se res že nekako navadili na njene aktivistične govore, vendar tokrat sem bila pa ob njenem politiziranju zares ogorčena. Zlorabila je praznik naše osamosvojitve za obračun z nasprotno politično opcijo. A sploh obstaja še kaj hujšega? Odziv ljudi na takšne manipulacije je bil naraven, meni se je to zdelo nekaj pozitivnega, saj smo se Slovenci končno, po toliko letih teptanja, odločili da ne bomo več tiho. In ja gospa predsednica, Slovenija je res domovina nas vseh, tudi tistih, ki se z vami ne strinjamo! Zato prenehajte s svojo otročjo užaljenostjo in dopustite narodu, da vam pokaže, da ne delate prav. Namesto, da bi se na proslavi poklonili padlim žrtvam v osamosvojitveni vojni, namesto da bi delovali povezovalno, ste priložnost AROGANTNO izkoristila za obračun z drugače mislečimi. To kar očitate drugim, počnete ravno vi sami!! In to je na žalost edina taktika levičarjev v Sloveniji. Ker drugega ne premorete.”