Dr. Žiga Turk: Rusiji pri Ukrajini ni uspelo narediti vazalsko državo, takšno kot je Belorusija

Dr. Žiga Turk, nekdanji minister:

“Jaz se globoko ne strinjam z nekdanjim predsednikom Danilom Türkom, ki pravi, da je Ukrajina vojno izgubila. Vojno je izgubila Rusija, ki je šla v to vojno zato, da bi zamenjala režim v Kijevu, da bi si naredila iz Ukrajine sebi podložno vazalno državo tipa Belorusija, da bi si podredila oziroma vključila v svoj ekonomski sistem ukrajinsko kmetijstvo, ukrajinsko industrijo. Skratka, da bi z Ukrajino zaokrožila dele svojega imperija. In to je izgubljeno za vse večne čase. Tega ne bo, na to nihče več ne bo pristal. Oni so sicer osvojili Krim in imajo tam od frontne črte nekaj ukrajinskega ozemlja, kjer je vsa tista industrije v ruševinah, od koder so ljudje pobegnili, kjer je praktično vse uničeno, je pa žal tudi res, da ne moremo pa trditi, da je Ukrajina to vojno že zmagala. Ampak se je pa obranila. In to samo zato, ker je imela pomoč Evrope in ker je imela pomoč Amerike. In vsi ki Ukrajino podpiramo, si zelo želimo, da bi se ta pomoč Evrope in Amerike nadaljevala.”

Vir: Radio Ognjišče