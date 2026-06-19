Dr. Jože Plut: Takšno okolje moramo ustvarjati v naši državi

Dr. Jože Plut, duhovnik:

“V Sloveniji naj bo prostor za vse: pomladne in jesenske, leve in desne, potomce partizanov, domobrancev in tistih vmes, pa tudi za priseljence. Tu ni naših in vaših, tu smo mi. Slovenke, Slovenci in ljudje dobre volje. Tu je treba narediti tako okolje, kjer bosta mati in oče bolj »cenjena« kakor psa doječa in v razrezano slovensko zastavo oblečena »performanka«; kjer bo novorojenčkov jok slišati kot pesem veselja in vrisk narodove prihodnosti; tu naj bo prostor, kjer se bodo tujci z veseljem učili slovenski jezik, spoštovali naše zakone, spoznavali naše običaje, sodelovali v skupnostnem življenju in jo s hvaležnostjo bogatili s svojimi darovi (kakor je dejal papež Leon XIV. v Španiji). Pri ustvarjanju takega okolja ne sme biti nobenega izgovora. Danes gradimo jutri!”

Vir: Družina