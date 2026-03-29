Dr. Bogomil Ferfila: Naša zunanja politika se zdi precej nepremišljena

Dr. Bogomil Ferfila, profesor, poznavalec mednarodne politike, o slovenski energetski in zunanji politiki v luči konflikta na Bližnjem vzhodu in pomena Hormuške ožine:

»Naše sosednje države, na primer Madžarska, so zelo pragmatične in imajo pripravljene temeljite varnostne scenarije oziroma t. i. »backup plan«, rezervni načrt. Madžarska ima denimo zaščito preko naftovoda Družba, ki teče čez Ukrajino, vendar pa so si pametno zagotovili tudi oskrbo preko Jadranskega toka, v primeru, da bi bil ukrajinski dotok prekinjen ali moten zaradi vojne na tistem vročem koncu Evrope. Slovenija je tukaj na žalost zamudila priložnost in se jadranskemu naftnemu projektu ni pravočasno pridružila, kar so zagrabili in z vsem pompom izkoristili sosedje Hrvati. Res je, da imamo luko Koper, a Koper nima rafinerije, je zgolj točka pretakanja. Kar pa zadeva našo zunanjo politiko, se zdi občasno precej nepremišljena. Morda nam posamezne poteze, kot je močna in glasna podpora Palestini, kratkoročno prinesejo kakšen manjši posel in naročila v arabskem svetu, a dolgoročno in strateško gledano zameriti se Izraelu in Združenim državam Amerike absolutno ni pametno.«

Vir: Domovina