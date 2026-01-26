ZZZS vladi 90 milijonov depozita. Je iz dolgotrajne oskrbe, ki ne deluje?

Piše: Spletni časopis

Zavod za Zdravstveno zavarovanje (ZZZS) je finančnemu ministrstvu 16. 1. 2026 poslal 90 milijonov evrov depozita.

Vlada ta denar, gre verjetno za naložbo prostih sredstev v enotni zakladniški račun, gotovo potrebuje, mimo načrtov proračuna je namreč morala izplačati zimske dodatke celotnemu javnemu sektorju, pravkar pa višajo še minimalni plačo za 16 odstotkov, za kar denarja v proračunu tudi niso načrtovali. Ker gre za veliko vsoto denarja, v zdravstvu pa se omejuje število storitev (varčuje), je malo verjetno, da bi bili razlog veliki presežki denarja zbrani s prispevki za zdravstveno varstvo. Vsi pa vemo, da se na ZZZS po novem zbira veliko denarja s prispevki vseh zaposlenih in tudi upokojencev za dolgotrajno oskrbo in da zaradi nesposobnosti vlade ta denar vsaj deloma ostaja na računu, ker v vladi niso sposobni zagotoviti storitev, ki bi jih morali. Podatek o nenavadnem depozitu, ki je dostopen na portalu javnih plačil, je takšen:

V preteklosti so bili depoziti javnih zavodov v ministrstvo za finance prepovedani, ker država ni ena od komercialnih banka za varčevanje. Še posebej sporna pa bi bila prelivanja, če bi šlo za namenski denar za dolgotrajno oskrbo.

ZZZS in finančno ministrstvo sem prosil za podrobno pojasnilo razlogov tega depozita in ali je ZZZS morda 90 milijonov evrov za dolgotrajno oskrbo, ki jih ne more porabiti, ker še zelo malo stvari funkcionira, posodil ministru za finance in ali bi to lahko s temi sredstvo zagotovilo, da bi proračun lažje plačal veliko število v proračunu nenačrtovanih predvolilnih odhodkov. Lani so morali, denimo, mimo načrtovanega v proračunih iz drugih postavk najti denar za zimske regresa, pravkar so se odločili tudi za dvig minimalne plače. Tudi dvig minimalne plače je mimo načrtov proračuna, ki jih je potrdil državni proračun in bodo jemali (prerazporejali) iz drugih postavk.

Ko sem za mnenje, kako bosta ZZZS in vlada pojasnila ta nakazila, vprašal umetno inteligenco (AI), je napovedala (Google Gemini) takšne odgovore: “Pričakovati je, da bodo iz vlade ugovarjali, da gre za poslovanje v okviru sistema enotnega zakladniškega računa (EZR). Po zakonu morajo vsi javni zavodi viške likvidnih sredstev polagati v EZR. MF s tem denarjem upravlja centralizirano, kar državi znižuje stroške zadolževanja, denar pa “ni izginil”, ampak je ZZZS-ju na voljo takoj, ko ga potrebuje. Iz ZZZS pa bodo verjetno trdili, da gre za običajno upravljanje z denarnim tokom (cash-flow). Povedali bodo, da se prispevki stekajo dnevno, večja izplačila (npr. bolnišnicam) pa so vezana na specifične datume v mesecu, zato vmes nastajajo začasni viški. A ZZZS vodi ločene evidence in lahko pojasni, ali je ta višek iz novega prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki stoji zaradi “nefunkcionalnosti sistema”.

Na Erarju mi je po opozorilih bralcev uspelo najti dodatne podatke, ki kažejo, da so ti “pologi” ZZZS na poseben zakladniški račun značilnost časa sedanje vlade: