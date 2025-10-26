Zoran Mojškerc, poslanec, v intervjuju za Demokracijo: “Preusmerjajo nas k Palestini, da bi odvrnili pozornost od domačih problemov!”

Piše: Petra Janša

O vladnem predlogu obvezne božičnice, lokalnih odzivih glede tako imenovanih reform Golobove vlade, romski problematiki pa tudi o čiščenju »janšistov« in pozivom k smrti, o splošni oceni Golobove vlade, o končnih ugotovitvah tako imenovane preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega finančnega izčrpavanja podjetja GEN-I, kratkem stiku med Sodnim svetom in predsednikom vrhovnega sodišča Miodragom Đorđevićem, reformi sodniške zakonodaje in o tem, zakaj je potrebna koalicija z volivci in kdo stoji za političnim manevrom Prebiličeve stranke Prerod, smo se pogovarjali s poslancem SDS Zoranom Mojškercem.

Gospod Mojškerc, prav v času tega pogovora je Golobova vlada predlagala obvezno božičnico v višini 639 evrov. Kaj pravite na to?

Prva misel, ki se mi porodi, je, da so blizu volitve. Situacija je tudi malce shizofrena. Gre namreč za predsednika vlade, ki je pred prejšnjimi volitvami govoril, da bo povišal davke, ker drugače ljudje ta denar zapravijo za neumnosti, in potem to tudi res naredil. Ko so ljudje začeli to čutiti v svojih denarnicah in so posledično vedno bolj nezadovoljni, zdaj vladajoči iščejo neke ad hoc nesistemske rešitve, da bi to nezadovoljstvo vsaj deloma ublažili. Vendar pa mislim, da bodo s tem naredili sami sebi še več problemov.

Glede na to, da ste dejavni tudi na lokalni ravni, verjetno dobivate odzive tamkajšnjih podjetnikov na te in podobne ideje Golobove vlade …

Večina odzivov kaže, da božičnice v začetku leta nihče ni imel načrtovane v svojih poslovnih načrtih, tako da bo za nekatera podjetja izplačilo kar problem. Po drugi strani pa podjetniki ugotavljajo, da božičnica sploh ne bi bila potrebna, če bi ohranili v veljavi dohodninsko reformo prejšnje vlade, po kateri bi delavcem ostalo precej več kot pa bodo dobili sedaj z božičnico. Mi absolutno podpiramo božičnico, čim višjo in neobdavčeno. A tam, kjer si podjetje to lahko privošči in se s tem populističnim ukrepom ne ogrožajo delovna mesta.

Nedavno ste se s poslansko skupino odpravili na obisk Pomurja. Kaj pa so vam povedali tamkajšnji prebivalci?

Najprej smo se ustavili pri županih, ki so prav tako izrazili skrb v zvezi z izplačilom božičnice, saj je v svojih občinskih proračunih nihče ni predvidel, posledično pa bodo morali dvigovati cene vrtcev in drugih storitev. Drugače pa večina pravi, da še ene take vlade naša država ne bo preživela.

