ZNP: Nedopustno ravnanje ljubljanskega župana do novinarke POP TV

Piše: C. R.

V petek, 13marca . 2026, je župan Zoran Janković na Ljubljanskem gradu novinarko POP TV, ki ga je vprašala o obtožbah korupcije, odpravil z besedami: “Premlada si.”

Županov odziv ni osamljen incident – je del vzorca delovanja veteranov slovenske tranzicije in simptom globljega problema: sistematičnega razvrednotenja novinarjev s strani politikov, ko le-ti po službeni dolžnosti postavljajo vprašanja, ki jih politiki zaznavajo kot ogrožujoča.

Pri tem so novinarke še posebej izpostavljene. Nekdanji predsednik Milan Kučan je novinarko POP TV Vero Ladžić, ki mu je želela zastaviti vprašanje, odpravil z vprašanjem, ali je poročena – in ker ni bila, ji je svetoval, naj se raje ukvarja s tem. Leta 2025 je novinarki Žani Vrtačnik na slovesnosti v Dražgošah namignil, da morda kmalu ne bo več imela službe.

Skupni imenovalec razvrednotenja novinarja je vedno enak. Politik, ki ne želi odgovoriti, razvrednoti osebo. Vsebina vprašanja ga ne zanima.

Zanima ga le, da novinarja oz. novinarko utiša.

Takšno ravnanje je nesprejemljivo. Veliko pove o akterjih teh dejanj, ki namesto argumentov sežejo po zastraševanju in ki oblast razumejo kot privilegij, s katerim se izogibajo odgovornosti. Enako zgovorno pa je tudi molčanje. Večina politikov in urednikov medijev, ki so pod vplivom župana Jankovića, ob tovrstnih incidentih ne reagira. To ni nevtralnost – to je tiha odobritev. Kdor ob zlorabi oblasti molči in ima možnost spregovoriti, postane njen sokrivec.

ZNP poziva uredništva, da zaščitijo svoje novinarje pred tovrstnimi zlorabami, tudi s pravnimi sredstvi, ter v konkretnem primeru pričakuje javno opravičilo Zorana Jankovića.

Upravni odbor ZNP