ZNP: Gorščakova, Horvatova in Fijavževa nad Tarčo za vladne stranke, ki so jih nastavile

V Združenju novinarjev in publicistov so ostro obsodili namero vodstva RTV Slovenija, da bi spremenili koncept oddaje Tarča pred volitvami.

“Več kot očitno je, da v ozadju manevra vodstva RTV Slovenija in vodstva informativnega programa TV Slovenija stoji vladna politika. Ta skuša oddajo utišati prek ljudi, ki jih je po sprejemu novele zakona o RTVS nastavila na uredniška in direktorska mesta,” so zapisali in dodali: “Oddaja je do zdaj kritično gledala pod prste tako desnim kot levim vladam, zato ji nihče ne more očitati pristranskosti. Njeno rušenje s strani vodstva RTV Slovenija je zato delanje usluge (točno določeni) politiki.”

Kdo zlorablja položaje za interese vladnih strank v času pred volitvami pa so povzeli tako: predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak, direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat in odgovorna urednica informativnega programa na TV Slovenija Polona Fijavž.

Natalija Gorščak, Goran Forbici in Robert Golob Foto: Žan Kolman / KPV

Kot sem poročal namerava vrh RTVS politiko vladnih strank izvajati tudi s tem, da odpoveduje sodelovanje in prenos Evrovizije, ker bo tam sodeloval Izrael in to zaradi skrajnežev v naši vladi, ki v konfliktu na Bližnjem vzhodu na vso moč podpirajo palestinsko stran, ki je na rojstni dan Vladimirja Putina sprožila vojno s strašnimi posledicami. Vojno in s tem najhujše grozote je s posredovanjem tudi v bogatih sosednjih arabskih državah ustavil ameriški predsednik Donald Trump.

Naša vlada pa je pred tem v glavnem dolivala olje na ogenj s podporo nastanku palestinske države kot nagradi za vojno, ki so jo sprožili.

Z izjavo ZNP se ne strinjam povsem v delu, ko trdijo, da Tarči ni mogoče očitati pristranskosti. V zadnjih letih sem z vrsto člankov opozoril, da je pri izbiranju gostov v studiu in prikrivanju njihovih političnih povezav z danes vladajočimi strankami pogosto pristranska.

Najbolj razvpit primer, v kako resne napake lahko to vodi, je bil, ko so s pomočjo uglednega zdravnika Riharda Knaflja udarjala čez vlado SDS zaradi uvoza respiratorjev Geneplaneta iz Kitajske, a zamolčala, da je bil Knafelj pred tem pisec programa za LMŠ Marjana Šarca, skupaj s Knafljem pa jim je ušlo tudi to, da je bil strokovno neskončno večji problem uvoz respiratorjev Bellavista Gorenja (Hinsensa), za katere so ameriški urad za zdravila (FDA), kanadski urad za zdravstvo in tudi naša agencija za zdravila in medicinske pripomočke uradno izdali opozorilo, da so posamezne serije smrtno nevarne zaradi napake v programski opremi. Veliko reklamo so takrat delali “žvižgaču” Ivanu Galetu, ki je Bellaviste uvozil mimo strokovnih pravil, ki jih je Geneplanet spoštoval, zaradi česar je bila njihova raba pozneje nekaj časa tudi čisto uradno prepovedana.

