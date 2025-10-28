Znano, kdaj bodo ubitega Aleša Šutarja pospremili k večnemu počitku

Piše: Nova24tv.si

Pogreb Aleša Šutarja bo v četrtek ob 15. uri v Srebrničah pri Novem mestu. Žara bo od 12. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

V noči iz petka na soboto je pred novomeškim lokalom na Rozmanovi ulici, v morilskem napadu Romov, življenje izgubil priljubljen Novomeščan Aleš Šutar, med prijatelji znan kot Aco.

Umrl je, ker je šel reševat svojega sina, tam pa ga je napadel večkratni delikvent in spolni prestopnik Sabrijan Jurkovič. Ki tam sploh ne bi smel biti, saj je imel kartoteko tako polno kaznivih dejanj, da običajen državljan, enak pred zakonom, nikoli ne bi užival svobode na enak način.

Aca torej ni ubila zgolj Jurkovičeva pest, opremljena s kovinskim bokserjem, temveč nedelujoča pravna država. Ubili so ga vodje policije, tožilstva, sodstva, poslanci Gibanja Svoboda, Levice in SD, ki so zavračali priporočila županov ter opozicije in nenazadnje vsa pristojna ministrstva ter predsednik vlade. K temu je potrebno dodati še nevladne organizacije, ki so utirale pot anarhiji in kriminalu, namesto da bi podpirale red ter enakost pred zakonom.

Tragičen dogodek je bil po mnenju številnih le vprašanje časa, saj je vladajoča večina načrtno peljala do Romov prijazno politiko, kot smo jo videli v obdobju pred umorom. Napovedani “zaostreni” ukrepi policije, tožilstva in premierja Roberta Goloba po tragediji pa so le gasilna akcija, ki kaže na njihovo nesposobnost in direktno odgovornost za smrt nedolžnega človeka.

Kdor se želi posloviti od Aca, bo to lahko storil v četrtek ob 15. uri, na pokopališču v Srebrničah. Kdor želi odgovornim pokazati sredinca, pa naj se udeleži shodov in prihodnjih volitev.