Znanje ministra Maljevaca lahko omeji samo nebo: “Plačeval sem zdravstveni prispevek, da sem potem dobil brezplačno storitev”

Piše: Celjski glasnik

Zapis Tomaža Štiha pove vse o trenutnih predstavnikih vlade in politiki, ki nam vodi državo: “Plačeval je, da je dobil brezplačno. : predstavljajte si, kakšni presežki so šele ostali strankarski kadri, če so jim to ministri :.”

V tem primeru gre za dejansko izjavo ministra Simona Maljevca, ki se je pred interpelacijo, ki je potekala minuli petek skušal braniti, ker kot je izjavil poslanec Aleksander Reberšek, je prvi, ki mu je uspelo pobrati denar za nevidno delo.

Plačeval je, da je dobil brezplačno. 🥃

: predstavljajte si, kakšni presežki so šele ostali strankarski kadri, če so jim to ministri : https://t.co/inNLAOOWKY — Libertarec (@Libertarec) October 24, 2025

Državljanke in državljani so namreč v državno blagajno doslej vplačali že več sto milijonov evrov, a na drugi strani področje dolgotrajne oskrbe še vedno ni zaživelo. V Levici se po skoraj pol leta še vedno izgovarjajo na porodne krče, hkrati pa ne priznavajo svojega neznanja. Da na koncu res nekaj zmanjka, ko je potrebno realizirati zadeve, kaže tudi izjava ministra Simona Maljevca.

“Tudi sam, ko sem imel 20 let, nisem šel pogosto k zdravniku, pa sem vseeno plačeval zdravstveni prispevek. Ko pa sem potreboval zdravnika, sem vedel, da grem lahko k njemu in da bom pomoč dobil brezplačno,” je izjavil minister. Kot je poudaril Tomaž Štih, je torej minister plačeval nekaj, kar naj bi na koncu dobil brezplačno. Plačevanje in brezplačno? Odgovor verjetno pozna samo minister Simon Maljevac in predstavniki Levice.