Zmagovalec madžarskih volitev Peter Magyar: »Tisza bo nadaljevala s strogo migrantsko politiko«

Zmaga Petra Magyarja in njegove stranke Tisza, ki na Madžarskem končuje 16-letno vladavino Viktorja Orbana je razveselila številne domače in tuje levičarje in liberalce. A, morda se veselijo prehitro, saj, vsaj kar se tiče migracij, Magyar ne napoveduje sprememb v politiki.

Po zmagi je Magyar dejal, da bo Tisza nadaljevala z enako migrantsko politiko kot njena predhodnica. Glede globe zaradi kršenja bruseljskih pravil o migracijah in azilu je novi madžarski premier rekel:

»Predsednici Evropske komisije in vsem evropskih voditeljem bom dal jasno vedeti, da bo Madžarska zavzela zelo strogo pozicijo do migracij in ne bo sprejela nobenega pakta ali mehanizmov za razporejanje migrantov. Ograjo na meji bomo utrdili in tudi zamašili vse luknje, ki danes obstajajo v njej«.

Dejal je tudi, da za razliko od Orbana ne bodo iz zapora izpustili 220 tihotapcev migrantov. »Iskreni smo, ko pravimo, da hočemo zaščititi našo deželo in Evropo pred nezakonitimi migracijami. Obstajajo legalni načini, ki jih je treba spoštovati, tako da verjamem, da bomo rešili vprašanje glede globe.«