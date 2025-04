Zlorabe: Po Črnčecu na Siol.net še Valicon in njegov Andraž Zorko, ki ga plačuje GEN-I

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Za merjenje javnega mnenja je državni Siol.net, kjer so vladajoči po novem letu že drugič zamenjali celoten vrh, najel agencije Valicon, ki jo plačuje GEN-I, iz katerega je za šefa vlade prišel Robert Golob.

Plačila iz GEN-I, v zadnjih dveh letih skupaj za 42,669 evrov, aplikacija Erar prikazuje tako:

Da gre za agencijo, ki je s tem povezana s šefom Svobode in vlade Robertom Golobom, ki je v preteklosti vodil GEN-I, to podjetje pa še naprej vodijo njegovi kadri, so na državnem Siol.net svoje bralce “pozabili” opozoriti. To ni prvi tak spodrsljaj, ko je do volitev manj kot leto. Vladajoči so po novem letu za direktorja TSmedie, ki v okviru državnega Telekoma izdaja Siol.net, iz obrambnega ministrstva nastavili Rolanda Žela, ki je vlogo direktorja že opravljal v času vlade Marjana Šarca. In takoj so za kolumnista angažirali še Damirja Črnčeca, ki je bil v preteklosti namestnik Šarca na obrambnem ministrstvu, dokler ta ni postal evropski poslanec. Ko so Žela v začetku letošnjega leta vrnili na TSmedio, so Črnčeca vladajoči prestavili za svetovalca predsednika uprave SDH Žige Debeljaka. Telekom in njegov Siol.net sta v lasti SDH. Debeljaka je Golob politično nastavil po politični čistki vrha SDH. In nov vrh SDH je po tem zamenjal vrh Telekoma. Na Siol.net so tudi ob kolumni Črnčeca pozabili opozoriti svoje bralce, da objavljajo tekst osebe, ki je v konfliktu interesov, ker je zaposlena pri njihovem lastniku, povrhu pa je Črnčec tudi politik, donedavna je bil državni sekretar obrambnega ministrstva, to je politična funkcija. Zagotavljanje kolumne v državnem mediju v volilnem letu je bilo zaradi tega še dodatno sporno. Mejilo je na koruptivno ravnanje, ker ni bilo hkratnega obvestila bralcem o konfliktu interesov. Zagotoviti bi ga moral odgovorni urednik. Novi odgovorni urednik je Jaka Lopatič, ki zdaj svojih bralcev, ko je začel plačevati in objavljati raziskavo Valicona, tudi ni opozoril, da gre za podjetje, ki ga financira GEN-I.

Primerjava rezultatov meritve Valicona in Parsifala za Novo24TV v tem mesecu kaže, da Valiconova meritev bistveno ugodnejša za vladne stranke (z izjemo Levice), slabše pa kaže desnim. Nagnjena je, bi lahko rekli, v korist Goloba. Je pa tudi po tej meritvi še vedno na vrhu SDS. Zelo visoko pa je z osmimi odstotki Resni.ca.

Kako na Siol.net manipulirajo, kaže poročanje, da po meritvi Valicona NSi Mateja Tonina ne bi prišla v parlament. Tako so to zapisali:

A to “ugotovitev” so izpeljali iz rezultatov, ki kažejo, da bi NSi precej zanesljivo prišla v DZ, ker je treba odračunati neopredeljene, ki na volitvah ne štejejo:

Da je Valicon plačuje GEN-I, ki je na nenavaden način plačeval tudi Martina Berishaja, česar Golob še vedno ni pojasnil, je znano celo v drugih državah. Denimo na Kosovu, kjer so tudi izvajali meritve in namerili stranki Albina Kurtija kar 52 odstotno podporo. Na volitvah je zbrala 42 odstotno podporo. To je kar petino nižji delež.

Pri domačem Siol.net so to povezavo nekako spregledali, po vrhu pa še rezultate interpretirajo napak. Bolj dolgoročni trendi, če upoštevamo to raziskavo z GEN-I povezanega podjetja, so takšni:

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.