Zločinska vojna Rusije proti Ukrajini: Rusi uničujejo Kostiantinivko s prepovedanimi fosfornimi bombami

Piše: Nova24tv.si

Ruske sile so v zadnjih dneh stopnjevale napade na mesto Kostiantinivka v regiji Donbas, kjer uporabljajo FPV drone (first-person view) in prepovedanih bomb, kot je beli fosfor, kar povzroča obsežno uničenje in civilne žrtve. Po poročanju ukrajinskih vojaških enot in medijev se mesto “briše z obličja zemlje”, medtem ko civilisti poskušajo pobegniti po tako imenovanih “cestah smrti”.

Napadi so se okrepili 27. februarja, ko so ruske sile izvedle serijo zračnih in kopenskih napadov. Ukrajinska 28. ločena mehanizirana brigada je objavila posnetke, ki prikazujejo, kako FPV droni lovijo in uničujejo civilne cilje. V enem izmed incidentov je bil ubit lokalni prebivalec, ki je poskušal evakuirati mesto na kolesu – operater drona je jasno videl, da gre za civilista, a je vseeno izvedel napad, ki je žrtev raztrgal na koščke.

Po uradnih podatkih v mestu ostaja približno 2000 civilistov, ki so izpostavljeni stalnim bombardiranjem z težkimi bombami in fosforno municijo, ki je prepovedana po mednarodnem pravu.

Rusi žgejo civilno prebivalstvo Fosforne bombe, pogosto imenovane tudi bombe z belim fosforjem, so vrsta streliva, ki vsebuje kemikalijo beli fosfor. Ko pride v stik z zrakom, se spontano vžge in gori pri izjemno visokih temperaturah (do 800–1300 °C), pri čemer proizvaja gost bel dim. Ta dim se uporablja predvsem za ustvarjanje dimnih zaves za prikrivanje vojaških premikov, označevanje ciljev, osvetljevanje bojišč ali signalizacijo. Beli fosfor je zelo nevaren za ljudi: lahko povzroča hude kemične in termične opekline, ki prodrejo globoko v tkivo, celo do kosti, saj je topen v maščobah. Opekline na samo 10 % telesa so pogosto smrtne. Poleg tega dim vsebuje fosforne kisline in fosfin, ki dražijo oči in dihala, lahko povzročijo odpoved dihal, organov ali dolgoročne zdravstvene težave, kot so kontrakture (skrčenje mišic) in psihološke travme. Rane se lahko ponovno vžgejo ob ponovni izpostavitvi kisiku, kar otežuje zdravljenje. Fosfor se prilepi na površine, kot so koža ali oblačila, in ga ni mogoče ugasniti z vodo – nasprotno, voda lahko poslabša reakcijo.

Vojni fotograf Kostiantin Liberov, ki je spremljal ukrajinske branilce, je opisal grozljivo situacijo: “Streljanje se ne ustavi niti za sekundo. V zraku je več kot sto dronov hkrati, tako naših kot njihovih. Kot da je prišla prihodnost, kjer se droni borijo, a ljudje še vedno umirajo.” Dodal je, da so ceste polne požganih vozil, opreme in tovornjakov z oskrbo, ki niso dosegli cilja, ter na tisoče izstreljenih nabojev. Med enim izmed vstopov v mesto je strmoglavil ruski dron, ki je ranil ukrajinskega artilerista.

Po poročanju Inštituta za študij vojne (ISW) so ruske sile izvedle serijo dronskih napadov na Ukrajino v noči med 26. in 27. februarjem, kar je del širše ofenzive v regiji. Ukrajinska zračna obramba je poročala o več valovih napadov, vključno z uporabo optičnih FPV dronov, ki so prvič dosegli celo obrobje Harkiva.

Ukrajinski vojaki so v odgovor uspeli sestreliti nekatere drone s pehotnim orožjem, kar kaže na prilagajanje sodobnim bojiščem, kjer droni dominirajo.

Ruske taktike “izžgane zemlje” ciljajo na civilno infrastrukturo in prebivalstvo, kar otežuje humanitarno pomoč in evakuacijo. Mednarodna skupnost poziva k preiskavi uporabe prepovedanih orožij, medtem ko se boji v Donbasu nadaljujejo brez znakov popuščanja.

Po zadnjih poročilih iz družbenih omrežij, kot je X, so napadi še vedno v teku, z dodatnimi posnetki uničenja.