Živinoreja trn v peti aktualni vladi, kdo v resnici vodi ministrstvo?

Piše: Moja Dolenjska

Kmetijstvo v Sloveniji pod to vlado preživlja težke čase. Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) zakone sprejema ne da bi upoštevala mnenja kmetov in strokovnih združenj. Kdo sploh vodi ministrstvo? Mateja Čalušić, nekdanja poslanka stranke Gibanje Svoboda, pred tem vodja bifeja v enem od obalnih lokalov, zagotovo ne. Kot desno roko so ji namestili državno sekretarko, pred tem zaposleno v Gen-I, ki pa je to delovno mesto že zapustila.

Težav je veliko, v zadnjem tednu je javnost pretreslo, da so varnostniki na mednarodnem kmetijskem sejmu Agra v Gornji Radgoni hudo poškodovali predsednika zveze prašičerejcev, po posvetu s predstavniki kmetijskega ministrstva seveda.

In to zgolj zato, ker so kmetje na sejmu mirno in s transparenti izrazili svoje nezadovoljstvo s kmetijsko politiko v državi.

Zakon, ki uničuje slovenske kmete

V javnosti je tudi veliko pripomb na sprejeti Zakon o zaščiti živali. “Sprejem Zakona o zaščiti živali je potekal povsem nedemokratično,” je v intervjuju za tednik Demokracija v tem tednu povedal dr. Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Pojasnil je, da so kmetijske organizacije na pobudo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, naj podajo pripombe na zakon, to v predvidenem roku naredile.

Ministrstvo je nato organiziralo sestanek, kjer so predstavniki kmetijskih organizacij ponovno pojasnili pripombe in na katerem so jim bili ponovno obljubljeni pisni odgovori. Odgovorov o končnih odločitvah ministrstva ni bilo, predlog zakona pa je šel prek vlade v državni zbor. Nato so v kmetijskih organizacijah šele po objavi zakona na spletnih straneh državnega zbora videli, kakšna je njegova končna oblika.

Po tem so ponovno ostro protestirali proti rešitvam, ki uničujejo slovenske kmete in pripravili predloge, ki sledijo pričakovanjem družbe po dobrobiti živali in hkrati ohranjajo kmetije žive. Ministrstvo jih je pozvalo, naj z rejci kokoši nesnic preverijo časovnico za prestrukturiranje reje v rejo brez kletk. Tudi to so naredili in ministrstvu prikazali realno stanje, ki je dokazovalo, da je triletno prehodno obdobje absolutno prekratko.

“Kot kaže, smo vse to opravili le zato, da nismo bili preostri v času sprejema zakona, saj smo do konca pričakovali razumske amandmaje, ki bi zakon popravili na predlagano kompromisno rešitev,” je dejal Podgoršek in povedal, da njihovih predlogov tudi tokrat niso upoštevali. Zakon je povsem neživljenjski tudi glede reje prašičev. Vladajoča koalicija predlogov ni upoštevala in je zakon sprejela v najbolj škodljivi obliki za slovenskega kmeta. Zato so na izredni seji Sveta KGZS kot najvišjega organa sprejeli sklep, da bodo tudi z vseslovenskim protestom obvarovali kmete pred škodljivo zakonodajo.

“Torej, smo v fazi priprave na vseslovenski protest, če ministrstvo ne bo pristopilo k spremembi Zakona o zaščiti živali,” je dodal Podgoršek.

Živinoreja trn v peti aktualni vladi

Nadalje je Podgoršek povedal, da več različnih ukrepov nakazuje, da je živinoreja trn v peti aktualni vladi.

Sprejem Zakona o zaščiti živali, nezakonit odvzem govedi na kmetiji v Posavju, vsiljevanje vegetarijanskih navad v obrate javne prehrane in drugi ukrepi so tisti, ki škodujejo slovenski živinoreji.

Slovenija pa ima preko tri četrtine vseh kmetijskih zemljišč na območjih z omejenimi dejavniki (večina je travniških površin), zato je živinoreja, še posebno travojeda živinoreja (goveda in drobnice), glavna kmetijska panoga, ki ohranja Slovenijo obdelano in urejeno.

“Zato si želimo, da bi tudi vlada prepoznala vrednost kmetov in živinoreje za ohranjanje lepe Slovenije.”

“In ja, včasih imamo res občutek, da kmetijski resor vodi nekdo od zunaj”

Kdo na ministrstvu pripravlja zakonodajo? Imajo tu največji vpliv posamezniki ali posameznice iz nevladnih organizacij? Včasih se namreč zdi, da ministrica niti ne ve, kaj točno v posameznem zakonu piše? Je ministrica sploh dorasla svoji vlogi?

Na to vprašanje je dr. Podgoršek odgovoril: “Vsak minister s sabo prinese svoje poglede in svoje specifike, navade dela. Tudi aktualna ministrica jih je. In zato nekateri težko sprejemamo tako drugačno retoriko, tako drugačne metode dela, kot smo jih poznali v preteklosti. In ja, včasih imamo res občutek, da kmetijski resor vodi nekdo od zunaj. Vendar, ker tega ne poznamo, tudi ne želimo kaj več komentirati. Zagotovo bodo volitve preizkus, ki bo odgovoril na vprašanje, če si Slovenci želimo takšnega načina dela na posameznem ministrstvu.”

