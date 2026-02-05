Žiga Turk: Svoboda je, če si upamo…

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“Svobode govora je toliko, kolikor si upamo.” To je Žiga Turk dejal, ko je nocoj v Ljubljani predstavljal knjigo svojih izbranih kolumn “Krivomisleki”, ki jih je napisal v dveh desetletjih.

Pozval je k pogumu, da bi bilo svobode več. Turk je lakmusov papir, koliko svobodna in pluralna družba smo. V zadnjih desetletji je tako, da so časi, ko si veliki mediji drznejo objavljati tudi kolumne in mnenja Turka in so časi, v kakršnih smo tudi zadnja leta, ko so v velikih medijih dovoljeni le levi in skrajno levi komentatorji. Mnenja iz “napačnega” pola si uredniki ne upajo objavljati, ker bi lahko imeli težave. Kvečjemu koga, ki ima “napačno” mnenje, poskušajo občasno na vso moč očrniti. Tudi z manipulativnim podtikanjem. Knjigo “Krivomisleki” je izdala založba Družina, ki jo vodi Tone Rode, ki je pred leti izdal tudi mojo knjigo o Lažnih novicah “Fake news”.

Na predstavitev knjige je prišel tudi nekdanji predsednik ustavnega sodišča in verjetno v zgodovini najbolj vpliven slovenski diplomat Ernest Petrič, ki ga na posnetku pozdravlja Žiga Turk, ob njem je predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša. Turk je bil v preteklosti tudi minister.

Žiga Turk se rokuje z Ernestom Petričem Foto: P. J.

Sam sem kot urednik Siol.net Žiga Turka vrnil med kolumniste, že prej je kolumne za isti mediji pisal v času vlad, ki so že dopuščale nekaj več pluralnosti v medijih. Turk se je, da ga je že prej povabil na Siol.net, zahvalil nekdanjemu uredniku Urošu Urbasu, ki je o knjigi zapisal: “Žiga Turk ostaja zvest pisanju, ki izziva, osvetljuje in išče resnico.”

Sam sem, ko sem prevzel položaj odgovornega urednika Siol.net zamenjal vse kolumniste, ker jih skoraj nihče ni bral. Z eno izjemo. Ostal je Miha Mazzini, ki nazorsko ni sodil na desno, so pa bile njegove kolumne dobro brane in bral sem tudi njegove knjige. Dobrih pisateljev država nima veliko. Slabih pa. Turka sem za sodelovanje prosil, ker sem vedel, da tudi on dobro piše in da bo nazorsko pomenil velik dodatek k običajnemu enoumju v medijih. In tako je tudi bilo. Včasih sem bil sicer nekoliko besen, ker se je kakšna njegova drzna kolumna v času epidemije Covida brala bolje kot moje, a takšen je pač novinarski in uredniški posel. Drug tak, ki si ga pa najprej nisem niti upal povabiti, je bil nekdanji finančni minister in sijajen ekonomist Janez Šušteršič, ki sem ga vprašal, ali bi pisal šele, ko je Mazzini povedal, da potrebuje odmor, ker ne more več. Presenetljivo je bil Šušteršič prijazen in je sprejel ponudbo. In tudi njegove kolumne so bile sijajne in so me spravljale v zadrego, ker je imel občasno več bralcev.

Ko je oblast oblast prevzel Robert Golob, so sčasoma prekinili sodelovanje z obema. In namesto tega angažirali skrajno levičarsko aktivistko Niko Kovač, politika vlade, ki so ga preselili na SDH Damirja Črnčeca in podobne avtorje, ki so s trenutno oblastjo bolj usklajeni in so podoba pluralnosti v nekoč velikih medijih. Ki je takšna, da imamo leve in bolj leve kolumniste.

Dobro pa je danes, da imamo splet, kjer lahko ljudje najdejo tudi več od le ene strani. Tudi kaj bolj kritičnega do oblasti. Denimo, Turka o katerega kolumnah je Janez Janša, ki je prišel na predstavitev, zapisal: “Kolumne dr. Žige Turka so Galilejevski klic v stilu “In vendar se vrti” v močvirju protiznanstvenih paradigm.

Žiga Turk pred polno dvorano Foto. P. J.

Od udeležencev dogodka sem pozneje dobil še fotografijo, kako sem enourni nastop Turka, pogovor je vodila Vida Petrovčič, bil pa je duhovit in vreden časa, poslušal v zadnji vrsti: