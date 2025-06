Zgodba o dolenjskih Romih, ki so jo cenzurirali

Piše: Moja Dolenjska

Nekoč je živela Carmen, strastna, lepa in nekoliko posebna ciganka. Vsi so jo občudovali. O Carmen je nastala zgodba, ki jo je skladatelj Georges Bizet uporabil za eno najlepših opernih predstav, ki še danes pritegne množice opernih obiskovalcev.

Carmen je živela pred približno 150 leti, ko so še obstajali cigani. Bili so posebni, ker so gojili svoj način življenja. Nikjer se jih niso izogibali, še manj pa so se jih bali. Danes ciganov iz zgodbe o Carmen ni več. Namesto njih imamo Rome, ki imajo status ranljive skupine, ki uživa posebne privilegije. Za njih veljajo posebni zakoni. Večina jih ne dojema več kot zanimive nomadske obiskovalce, ki popestrijo dogajanje v nekem kraju, ampak se jih izogiba.

Nikoli se ne ve, kako se bo končalo srečanje z njimi. So čedalje bolj predrzni in nevarni. Ljudje se jih bojijo.

Skoraj vsak, ki živi na Dolenjskem ali v Beli krajini je že imel takšno ali drugačno srečanje z njimi. Posebej neprijetno srečanje je imel pred nekaj dnevi ribniški župan Samo Pogorelec. Na srečo je ostal živ, lahko tudi ne bi. Takole je napisal po napadu: “Spoštovani vsi, DOVOLJ JE! Pa ne zaradi tega, ker se je zgodilo to meni, županu Ribnice, ampak zato, ker je nedopustno, da smo priča nasilju, ki nima nikakršne podlage. Apeliram na Predsednico države, na Predsednika vlade, na Vrhovno državno tožilstvo in na ministrstva, da nemudoma ukrepate! Včeraj se je to zgodilo meni in še vsaj enemu občanu, danes ali jutri se lahko to zgodi vam ali vašim bližnjim!”

To je še en izmed mnogih klicev na pomoč, naslovljen na tiste, ki lahko ukrepajo. Pa bodo? Kdo bo naslednji in koliko časa bo trajalo, da bo Golobova koalicija sprejela ukrepe, ki bodo prinesli vsaj malo reda in zaščitili ljudi? Predlogov je bilo že veliko. Župani občin, ki jih romska problematika še posebej prizadene so pripravili rešitve. Že večkrat. Predloge so poslali poslancem v Državni zbor. Svoboda, Socialni demokrati in Levica so jih zavrnili. To si razlagate lahko tudi tako – vaše skrbi so vrgli v smeti.

Najbrž imate tudi vi, ki tole berete, nekaj konkretnih predlogov, kako se lotiti tega problema. Pravzaprav ne gre za kakšno veliko znanost, samo malo zdrave ljudske pameti je treba. Žal jo vladajoča koalicija očitno ne premore. Iz Dolenjsko – belokranjske regije nas v Državnem zboru zastopajo Nataša Avšič Bogovič, Tamara Vonta in Jožica Derganc (vsi Svoboda), ter Predrag Bakovič iz SD. Vsi štirje so glasovali proti predlaganim rešitvam romske problematike. Res neverjetno!

Medtem, ko nas, navadne državljane, policija kaznuje, ker smo prekoračili hitrost, se t. i. pripadniki ranljivih skupin vozijo brez vozniškega dovoljenja. Vsak dan se ljudje pritožujejo, da kradejo, grozijo otrokom v šoli in povzročajo škodo. Pa so za to svoje početje kaznovani? Večinoma ne. So pa, ne glede na to, da ne spoštujejo pravil, nagrajeni z državno in občinsko pomočjo. Dobivajo denar za razne programe vključevanja v družbo, kar naprej se naroča neke analize, kaj narediti. Izguba časa in denarja! Ne potrebujemo nobenih analiz več, ker je vse znano. Če komu ni, naj gre malo po Novem mestu, Šentjerneju, Ribnici, Semiču, Kočevju, kjerkoli. Samo ljudi naj posluša, pa ima vse rešitve na dlani.

Medtem ko vlada odkriva toplo vodo in se izogiba odgovornosti, se lahko pripadnikom romske skupnosti samo smeji, ker vedo, da se jim ne bo nič zgodilo.

Poseben problem so tudi mediji. Ali opazite, kako pišejo o romskem kriminalu? Njihovega imena sploh ne omenijo. Največkrat jih imenujejo “občani”, včasih celo “Dolenjci”. To res boli, da nas novinarji in uredniki provladnih medijev tako ponižujejo.

Spoštovani, situacija je ušla izpod nadzora. Kot je napisal ribniški župan, DOVOLJ JE. Ljudje so obupani. Vse večkrat slišim, da bodo sami vzeli pravico v svoje roke. To ne bi bilo dobro, nikakor ne. Zato tudi sama pozivam vladajočo koalicijo, naj se zbudi in ukrepa. Vlada je odgovorna za to, da prepreči najhujše. Koalicijski poslanci so odgovorni za to, da sprejmejo ustrezne zakone. Opozicija ne more nič, lahko samo predlaga, opozarja in gleda, kako jo vedno znova ignorirajo.

In kaj je v teh zakonih tako posebnega, da so za Golobovo koalicijo problem? Nič, popolnoma nič. Bistvo zakonov namreč je, da se morajo Romi, če hočejo biti del naše družbe, začeti tudi obnašati tako. Da morajo spoštovati pravila in pošiljati otroke v šolo in da morajo za nasilje in kriminal odgovarjati tako kot vsi. Enaka pravila morajo veljati tudi za njih.

No, pa da vidimo, kaj bo sledilo v naslednjih dneh. Bodite pozorni in glasni, pa zapomnite si imena, ki delajo v nasprotju z vašimi interesi.

Besedilo je na družbenih omrežjih objavila evropska poslanka Romana Tomc ((20+) Facebook)

Uvodoma je pojasnila, da je bilo besedilo izvorno napisano za objavo v enem izmed tednikov, ki pokriva Dolenjsko. Objavo so zavrnili, ker naj bi šlo za sovražni govor in spodbujanje sovraštva – za kar je v skladu s Kazenskim zakonikom zagrožena kazen 2 leti zapora. Tomčeva je besedilo nato snekoliko skrajšala in prilagodila nekatere besede, da ustreza tej objavi, bistvo pa ostaja nespremenjeno.

Romana Tomc je besedilo naslovila s “Ciganka Carmen in zgodba o dolenjskih Romih”.