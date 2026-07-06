Že drugi velik ruski napad na Kijev v tednu dni je zahteval vsaj 14 življenj; Rusija lahko spet napade že jutri

Piše: C. R., STA

Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj 14 in ranjenih 60 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah vodje vojaške uprave v Kijevu Timurja Tkačenka so ruski napadi z balističnimi izstrelki v prestolnici zahtevali najmanj 14 življenj. “Reševalne akcije še vedno potekajo,” je opozoril Tkačenko. Kijevski župan Vitalij Kličko je dodal, je bilo ranjenih najmanj 60 oseb, med njimi pet otrok. Tarča napadov so bile stanovanjske stavbe.

Jutri je dan žalovanja za žrtve današnjega ruskega napada na Kijev in Ukrajino

Ukrajinske zračne sile so ponoči sestrelile ali onesposobile 37 od 68 raket in 326 od 351 brezpilotnih letal. Glavnina vseh ruskih raket in brezpilotnikov je bila usmerjena na Kijev. Ruski teroristi so uporabili naslednja sredstva zračnega napada:

▪️Sestreljenih je bilo 31 od 33 izstreljenih krilatih raket X-101;

▪️Sestreljenih je bilo 6 od 6 izstreljenih krilatih raket »Kalibr«;

▪️Od 29 izstreljenih balističnih in protiladijskih raket ni bila sestreljena nobena;

▪️Od 351 izstreljenih napadalnih brezpilotnih letal je bilo sestreljenih ali onesposobljenih 326.

Po predhodnih podatkih ob 08:30 je bilo zabeleženih 29 zadetkov balističnih raket in 18 dronov na 34 lokacijah, prav tako pa so na 16 lokacijah padli ostanki brezpilotnih letal.

Jutri, 7. julija, je v Kijevu razglašen dan žalovanja za žrtve množičnega napada Ruske federacije na prestolnico.

Trenutno je potrjena smrt 14 oseb. V okrožjih Podolsk in Darnytsk se nadaljuje iskalno-reševalna operacija – pod ruševinami poškodovanih hiš se lahko še vedno nahajajo ljudje.

Eno smrtno žrtev so napadi zahtevali v Buči, mestu v okoliški regiji, kjer naj bi ruske sile kmalu po začetku invazije februarja 2022 zagrešile vojne zločine. Kot je sporočil guverner regije Mikola Kalašnik je bilo ob tem ranjenih najmanj 15 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo zvečer na družbenih omrežjih ob sklicevanju na podatke obveščevalnih služb napovedal oziroma posvaril pred novimi obsežnimi ruskimi napadi. Ti sledijo četrtkovim napadom na Kijev, v katerih je umrlo 30 ljudi, ranjenih je bilo več deset.

“To je tipično za (ruskega predsednika Vladimirja) Putina: takoj po ameriškem dnevu neodvisnosti in pred vrhom Nata v Ankari,” je dejal in zaveznikom sporočil, da “vsaka zamuda pri dobavi raket za protizračno obrambo – raket za sisteme Patriot – pomeni izgubo človeških življenj in spodbuja Rusijo k nadaljevanju vojne”.

“Svet razpolaga z zadostno količino in kakovostjo protiletalske obrambe. Potrebne so vaše odločitve,” je dodal in med državami, na katere v Kijevu najbolj apelirajo, izpostavil ZDA in “močne države v Evropi”.

Ministrstvo za obrambo v Moskvi je trdi, da so bili nočni napadi odziv na ukrajinske napade “na civilno infrastrukturo v Rusiji,” na spletni strani poroča ruska tiskovna agencija Tass. Kot je dodalo, so ciljali objekte obrambne industrije in energetske objekte, in sicer v regijah Dnipropetrovsk, Poltava, Čerkasi, Černigiv in Kijev. V resnici so ruske rakete spet ciljale stanovanjske zgradbe, zato je umrlo in bilo poškodovanih več civilistov.

Rusija lahko spet napade že jutri

Med obsežnim kombiniranim napadom, ki ga je Ruska federacija izvedla na Kijev v noči na 6. julij, je v ukrajinski prestolnici prišlo do uničenja in smrtnih žrtev prav zaradi balističnih izstrelkov, za sestreljevanje katerih Ukrajina nujno potrebuje ustrezne protiraketne izstrelke. To je izjavil vodja oddelka za komunikacije zračnih sil ukrajinske vojske, Jurij Ignat. Po njegovih besedah so ukrajinski državljani že prejšnji večer vedeli, da se bo zgodil obsežen napad, saj jih je nanj opozoril ukrajinski predsednik Zelenski:

»Seveda smo se pripravljali na napad… Kolikokrat je predsednik omenil sistem Patriot – to si lahko ogledate v včerajšnjem nagovoru. Velik poudarek je bil prav na zračni obrambi…« – je poudaril Jurij Ignat in še povedal, da bo danes na diplomatski ravni obravnavano vprašanje zračne obrambe Ukrajine. Očitno je sovražna Rusija izkoristila prav to, da v Ukrajini in na splošno po svetu primanjkuje prestreznih raket.

»Danes je na Ukrajino letelo 23 raket »Iskander M/S-400« in »Cirkon«/»Onyx« – to so protiladijske rakete, ki jih sovražnik izstreljuje s severa, in letijo po balistični poti. Samo rakete Patriot in njihovi analogi se lahko uprejo takim raketam,“ je poudaril Ignat. Omenil je, da imajo Rusi ustrezne vire za proizvodnjo balističnih raket, vendar gre za visokotehnološko orožje, katerega izdelava in sestavljanje zahtevata določen čas. Morda se bo Rusija osredotočila prav na proizvodnjo balističnih raket in ne krilatih, je domneval Ignat.

Poleg tega, kot je dejal, imajo rusi vedno več napadalnih dronov z izboljšanim delovanjem, zlasti tistih, ki so odporni proti sredstvom elektronskega bojevanja. Prav tako so uporabili več reaktivnih dronov, proti katerim je treba uporabiti letalske rakete »zrak-zrak« in letalske vodene rakete.

Hkrati pa so obrambne sile, kot je poudaril predstavnik zračnih sil Jurij Ignat, uspele uničiti znatno število sovražnih brezpilotnih letal in krilatih raket, rakete tipa »Kalibr« z morsko bazo pa so bile uničene v celoti. »Vsi zadetki in uničenja, ki so se zdaj zgodili v Kijevu, pa so posledica balistike,« je ugotovil vojaški predstavnik.

Sprememba taktike

Prosili so ga tudi, naj komentira dejstvo, da se je prejšnji obsežen napad na ukrajinsko prestolnico zgodil šele pred 4 dnevi, in sicer, ali to morda ne kaže na to, da se bodo podobni napadi odslej ponavljali prav s takšno periodičnostjo. Po besedah Ignata je Rusija običajno izvajala takšne napade v daljših časovnih presledkih, zdaj pa je sovražnik spremenil taktiko. »Napadejo lahko tudi že jutri. Pripravljeni moramo biti na takšne možnosti, da lahko rusi napad ponovijo. Zračnega alarma ne smemo ignorirati. Vendar njihove možnosti niso neomejene. Če bi imeli možnost, da nas obstreljujejo vsak dan, bi to tudi počeli,« je dejal Ignat.