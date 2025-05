Združenje novinarjev in publicistov: Vladajoča politika si želi, neposredno ali posredno, podredi čim več medijev

Piše: C. R.

Spodaj objavljamo njihovo celotno izjavo:

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) ob včerajšnjem svetovnem dnevu medijev opozarjamo, da se svoboda medijev pri nas zmanjšuje. V zadnjih treh letih je mogoče zaznati izraziro povečevanje pritiskov vladajoče politike na medije in novinarje ter povečanje želje vladajoče politike, da si neposredno ali posredno podredi čim več medijev.

Zdajšnja vladna koalicija si je preko novele zakona o RTV Slovenija, sprejete julija 2022, povsem podredila največji javni medij, RTV Slovenija (RTVS). Člani sveta, ki jih je neposredno ali posredno v svet zavoda imenovala vlada in imajo v svetu tako rekoč enoumno 100-odstotno večino, so na odgovorna direktorska in uredniška mesta nastavili svoje ljudi, ti pa so bolj ali manj obračunali z vsemi, za katere so ocenili, da ne poročajo v skladu z vladi naklonjeno uredniško politiko.

V primeru novele zakona o RTVS je povsem odpovedalo tudi ustavno sodišče, ki po več kot dveh letih in pol še vedno ni odločilo o njeni ustavnosti. Večina na ustavnem sodišču je novelo enostavno po nojevsko pospravila v predal in o njej očitno ne namerava odločiti, kar je eklatantno kršenje pravil ustavne demokracije.

Svoj nadzor nad mediji namerava vlada povečati tudi z zakonom o medijih, ki je v fazi sprejemanja v DZ. Z njim bo inšpektor za kulturo in medije po lastni subjektivni presoji odločal o tem, ali nek medij krši določbe glede sovražnega govora, pri tem pa medij ne bo imel možnosti, da odločitev inšpektorja v hitrem postopku izpodbija pred sodiščem. S tem se na nek način uresničujejo “mokre sanje” trenutne vladajoče politike, da preko državnih organov nadzoruje svobodo govora in posredno tudi kritike na svoje delo. Na slednje kaže tudi določba, da bo inšpektorat preko omenjenega zakona nadziral tudi objavljanje vsebin posameznikov, t. i. vplivnežev.

Ena od vse večjih težav slovenskega medijskega prostora, na katero ZNP opozarjamo že več let, je tudi vse večji monopol na področju medijev, ki ga ob izigravanju protimonopolne zakonodaje v Sloveniji preko podjetij, ki so v njegovi lasti ali lasti ljudi, ki so z njim povezani, širi Martin Odlazek. Ob tem pristojni državni organi ne storijo ničesar, da bi se tovrstno škodljivo prevzemanje medijev s strani zgolj ene osebe preprečilo oz. vsaj omejilo. Očitno je tudi, da je pod to vlado tovrstno početje dobilo še dodaten zagon.

Upravni odbor ZNP, 4. maja 2025