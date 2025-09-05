Zdravniki postavili poslanko Svobode na laž glede marihuane

Piše: Celjski glasnik

Dolgoletni poslanec SDS in danes evropski poslanec mag. Branko Grims je rad uporabil stavek “Laž je nesmrtna duša komunizma” in, kot kaže, to velja danes – tudi za politiko Roberta Goloba.

Po tem, ko so tudi politični analitiki nič kolikokrat opozorili na laži predsednika stranke Gibanje Svoboda in vlade Roberta Goloba, danes temu sledi tudi poslanka stranke Sara Žibrat.

Konoplje ne uporablja skoraj četrtina prebivalcev Slovenije. Podatki poslanke Žibrat: “Žibrat je v odzivu na opozorila stroke dejala, da bodo sprejemanje nadaljevali tudi, ker ankete kažejo, da skoraj četrtina prebivalcev konopljo že uporablja."Torej prohibicija ne deluje in… pic.twitter.com/6Trh4hoWYk — Igor Muzevic (@igor_muzevic) September 1, 2025

Pri uzakonitvi uporabe konoplje je res na mestu vprašanje, če s tem želijo vladajoči slediti volji ljudstva ali je v ozadju kakšna druga želja. Kljub temu, da stroka opozarja na previdnost pri takšnih odločitvah ter pripravi zakonodaje, ki bi dovoljevala uporabo konoplje, je poslanka Žibrat javnost prepričevala, da ankete kažejo na veliko prisotnost uporabe konoplje med državljani.

Vendar je stroka kaj hitro pojasnila, da gre pri poslanki za navajanje netočnih podatkov ter zavajanje javnosti. “Podatki uradne ankete NIJZ: V zadnjih 12 mesecih je v starostni skupini 15 do 74 let konopljo vsaj enkrat uporabilo 4,5 odstotka, v zadnjih 30 dneh pred anketo pa 2,4 odstotka. V zadnjih 12. mesecih je po konoplji redno posegalo 0,5 odstotka prebivalcev,” pojasnjuje zdravnik Igor Muževič ter poslanko postavlja na laž.