Zavestno Golobovo laganje, tudi v zdravstvu nas deli na prvo- in drugorazredne

Piše: Moja Dolenjska

To, kar si je včeraj v državnem zboru z zavajanjem o čakalnih vrstah, ko zadnji postane prvi, privoščil Robert Golob, ni naključje. Prav tako Golob ne more biti tako neumen, da tega, kar je govoril, ne bi razumel. Gre za rušenje sistema čakalnih vrst, kjer smo bili doslej bolj ali manj vsi enaki. Čakali smo, čakamo, več tednov, mesecev tudi leto in več.

Gre pa očitno tudi za zlorabo sistema za osebne koristi.

Z včerajšnjim dnem je Golob namreč tudi uradno dal zeleno luč za kršenje tudi tega pravila – čakanja na zdravstveno storitev. Zadnji bodo prvi. In volk bo sit in koza cela. V primeru, ko bodo prvorazredni preskakovali vrstni red, drugorazredni pa bomo še vedno čakali.

Na zdravljenje mimo vrste, danes so paraziti

Sredi novembra 2023 je bil Golob sprejet v UKC Ljubljana, mimo vrste. Sprejet je bil na operacijo dimeljske kile. Takrat je strokovni direktor UKC Ljubljana Gregor Norčič povedal, da so številni zaposleni v kirurški ekipi, anesteziloški ekipi, instrumentarke, sodelavci na oddelku in instrumentarke prišli v službo pred začetkom rednega delovnega časa ali pa ostali po dežurni službi, da so lahko Golobu nudili nujno zdravljenje zaradi težav, zaradi katerih je že s težavo opravljal svoje državniške obveznosti v zadnjih tednih. No, danes jih Golob zmeraj s paraziti. Dodajmo še, da je imel Golob težave tudi z nogo, tudi zaradi tega je bil v UKC.

Še nedolgo tega se je na družbenih omrežjih pojavljala novica, da so na enem od ginekoloških oddelkov izpraznili nekaj sob, eno pripravili za sprejem ene osebe, pred sobo so bili varnostniki. Koga so sprejeli, je verjetno vsakomur jasno, pa tudi to, da tudi v tem primeru ni šlo za bolnišnično (specialistično) obravnavo, kjer pacientke ne bi bilo treba vpisati na čakalni seznam.

Po včerajšnjem izvajanju Goloba se lahko samo vprašamo, koliko je še takšnih primerov in kaj se skriva v ozadju? Kdo vse je prišel naprej mimo vrste in kdo vse še namerava?

Delitev na prvo- in drugorazredne v zdravstvu se je tako tudi uradno začelo. Stvari so resne, vsak v čakalni vrsti namreč plačuje v zdravstveno blagajno. Zato gorijo vsi alarmi.

To, kar je Golob včeraj povedal v državnem zboru, je seveda čisto zavajanje oziroma laganje. To ve vsak, ki se srečuje z zdravstvom, in takšna nas je večina. Lagal je!

Zdaj je tako, da ko nekdo izstopi oz. odstopi od zdravniške storitve, iz čakalne vrste, iz takšnega ali drugačnega razloga (lahko tudi smrti), mesto pripada naslednjemu v vrsti. V zdravstvenih ustanovah naslednjega pokličejo ali pisno obvestijo, da je sproščen čas in lahko pride prehodhodno.

Za vse ostale dalje ostaja vse enako. Nobenega prenaročanja ni, nobene zmede, nobenega dodatnega dela za zdravstvene delavce. Od včeraj dalje pa bo marsikaj drugače. In to je škodljivi Golob naredil zavestno!

Povedal – lagal – je:

“Ne samo, da pride na vrsto tisti, ki je zadaj, vsem ostalim se nič ne spremeni. Obdržijo svoje termine. Ne prenaročamo jih. Ne izgubljamo ne časa, ne obremenjujemo zdravstvenih delavcev s prenaročanjem. In niti ljudje ne izgubljajo mogoče dopusta, ki so ga vzeli ali pa bolniške, da pridejo na pregled, ampak vedo, kdaj imajo pregled …” Magnetogram

Več in celotno Golobovo izjavo lahko preberete na povezavi: V zdravstvu po novem velja

Tako nas je Golob obveščal o svojem stanju (vir: Instagram)