Zato je oblast prikrivala ozadje umora Aleša

Piše: Spletni časopis

Bes po državi je včeraj sprožila vest o smrti 48 letnega Aleša Šutarja – Acota, ki je pred klubom Lokalpatriot v Novem mestu poskušal zaščititi svojega mladoletnega otroka, a je končal na urgenci, kjer je umrl.

Po navodilih politikov je policija javnost o tem obvešča tako, da ni bilo jasno, kaj se je zgodilo, koga sumijo umora in tudi tega, da je vpletena romska skupnost v obvestilu javnosti niso niti omenili. Javnosti morajo iz policije vse takšne dogodke sistematično prikrivati, ker je tako vtis o vladanju boljši, čeprav vse težave ostajajo. Podobno skrito posluje zadnja leta tudi sodstvo. Kot razlog za skrivanje ljudem navajajo varstvo zasebnosti. Umori, nasilje, množična posilstva in podobno nikakor niso stvar zasebnosti nikjer na svetu.

Dejstev tokrat ni bilo mogoče skriti. Med drugim bo pogreb. Medtem sta odstopila pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar. Ni pa odstopil direktor policije, čeprav je bila policija pred umorom na kraju, kjer so se isti že brutalno pretepali. Posredovali so blago.

Potem se je pa zgodila smrt.

Kaj se je res dogajalo, se je kot požar razširilo po spletnih omrežjih. V medijih pa veliko počasneje, ker je novinarje in urednike strah, po novem medijskem zakonu nas lahko, če javnosti povemo, kaj se dogaja, doletijo visoke globe, do informacij pa težko pridemo zaradi prikrivanj oblasti. Tudi preverjanja so zaradi prikrivanj izjemno otežena ali celo nemogoča.

Vlogo državnih organov in oblasti pri obveščanju, kaj se dogaja v skupnosti, so prevzeli ljudje v Novem mestu sami, ki jim oblasti sistematično pokrivajo, kaj se dogaja.

Da je politično prikrivanje kriminala, denimo vseh posilstev, tudi dveh mladenk, ki jih je takoj po prihodu iz zapora v Ljubljani zagrešil Maročan Ali Safini, skupinskih posilstev na javnih krajih, pa tudi vrste drugih podobnih dogodkov, povsem nerazumno, v Spletnem časopisu opozarjam že dalj časa.

Javnost ima pravico vedeti. Oblast ljudem nima pravice in ne sme prikrivati. Doslej opozorila niso niti najmanj zalegla. Požvižgajo se.

Šef vlade Robert Golob je, ker je dogodek sprožil velik bes, opozicija pa je krivdo pripisala vladi, sklical posvet s pravosodno ministrico Andrejo Katič, ministrom za delo Luko Mescem, generalno tožilko Katarino Bergant, odhajajočim predsednikom Vrhovnega sodišča Miodragom Đorđevićem in generalnim direktorjem policije Damjanom Petričem. Bergantove ni bilo, ker je na dopustu. Sta pa po tem odstopila pravosodna ministrica in notranji minister.

Tak opis, kaj se je res dogajalo v Novem mestu je namesto policije in oblasti na družabnem omrežju FB objavil Rok Vovko:

“Kdo od Vlada Republike Slovenije in naših poslancev bo prevzel odgovornost? Več kot 15 Romov je pred študentskim lokalom Lokal Patriot ustrahovalo in nadlegovalo novomeške otroke. Med sabo so se stepli uro pred tem dogodkom morilec 21-letni Rom iz Šentjerneja in še en fant albanske nacionalnosti. Slednji je bil zelo poškodovan. Prišli policisti, popisali fante, napisali plačilne naloge in odšli. Potem pa je prišlo do usodnega dogodka, kjer je žal umrl naš prijatelj in miroljuben someščan, ki je bil nedaleč od dogodka. Hotel je zaščititi svojega sina pred nasiljem. Kot bi storil vsak oče za svoje otroke. Taki dogodki v naši okolici žal niso redki. Zdaj pa povejte gospod Dr. Robert Golob, a nas boste Dolenjce imeli za nestrpneže in kmečke zarukance in neotesance, ki nekaj lupajo tja v tri dni, ali boste ukrepali in zaščitili poštene delavne ljudi in naše otroke?? Ali boste že enkrat naredili red tam, kjer je najbolj potrebno?? Kaj bi se zgodilo, če bi bil pred Lokal Patriotom vaš otrok in bi bil deležen ustrahovanja in nasilja? Zakaj se sprenevedate in čakate? Novo mesto in okolica zaradi nekaterih Romov (ne bom metal vseh v isti koš, ker so tudi med njimi željni varnosti in poštenega življenja), ki nekaznovano izvajajo nasilje in ustrahovanje, serijsko vlamljajo v avtomobile in hiše, prodajajo droge pred Šolskim centrom, trgovskim centrom Tuš, na Portovalu in še kje, postaja “Teksas”. Najbolj uspešna gospodarska zgodba v Sloveniji se ubada s kriminalci, katere bi z malo politične volje spravili tja, kjer jim je mesto. Otroci so ostali brez ljubečega očeta. Ki jim je bil vedno v oporo in steber v družini. Ravno pred dnevi sva se z njim pogovarjala o najinih hčerkah, ki se skupaj družijo in zabavajo, kako naj še poskrbimo za varnost naših princes, ki so v letih, ko si želijo brezskrbnega druženja in zabave s sovrstniki. Do danes nisem pomislil, da me medtem, ko grem zvečer po hčerko v mesto, da jo varno pripeljem domov, to lahko stane življenja. Prižgal bom svečko za Aleša, ki bo za njegove otroke vedno najboljši oči na svetu. Pridi jo prižgat tudi ti. Op.: Vse neprimerne komentatorje bom zablokiral za vedno. Med svojimi prijatelji in poslovnimi partnerji imam tudi ljudi muslimanske vere, Albance, pa tudi s poštenimi Romi nimam težav. Me pa zmotijo tisti, ki ne spoštujejo okolja, kjer živijo, uničujejo inventar, zganjajo nasilje, pretepajo, kradejo,… Ne bom več tiho!”

Tako pa je o pretresljivem dogodku v Novem mestu javnost in medije obvestila policija:

“25. 10. nekaj po 2.30 smo bili obveščeni o dogodku, kjer je bil na Rozmanovi ulici v Novem mestu na javnem kraju poškodovan moški. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v bolnišnico in po podatkih zdravstvenega osebja je hudo poškodovan. Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo, zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja iz poglavja Kazenskega zakonika zoper življenje in telo. Na podlagi intenzivne kriminalistične preiskave so novomeški kriminalisti identificirali 20-letnega osumljenca. Danes popoldne so ga izsledili in mu odvzeli prostost. Preiskava in zbiranje obvestil še poteka, zato podrobnosti zaradi interesa preiskave ne moremo pojasnjevati. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.”

Iz sporočila policije ni mogoče ugotovi, kje se je dogajalo, kaj se je dogajalo, ni imen, tudi nobenih obvestil o pripadnosti narodnostim skupinam. Prikrivanje v takšnih primerih je sistematično, vodi v natančno obratne posledice kot si jih politiki želijo, skupnost pa pričakuje.

Povsem neverjetno se je včeraj oglasil inštitut 8. marec, ki slovi po napihovanju problemov, ki jih ni, da bi nabiral politične točke in odvrnil pozornost od problemov, ki so. Opozorili so pred zbiranjem neonacistov v Ljubljani. Tako:

Sovraštvo med ljudmi različnih pripadnosti in vzpon skrajnih skupin je res lahko posledica sistematičnih prikrivanj dogajanja v skupnosti ljudem in nesposobnosti reševanja problemov oblasti.

Da policija nepošteno obvešča javnost, je opozoril tudi nekdanji direktor, ki ve, da ni kriva policija in da je odločitev o prikrivanjih politična in da to od policije zahtevajo politiki: