Zastoji na cestah grožnja nacionalni varnosti

Po protestih razjarjenih obrtnikov in podjetnikov, ko so avtoprevozniki napovedali celo blokade cest zaradi velike gospodarske škode, ki jo povzročajo stalni zastoji na avtocestah na vseh koncih države in po ostri kritiki zavožene vladne politike na področju prometa šefa največje opozicijske stranke Janeza Janše (SDS), so danes o prometnih težavah države razpravljali v sekretariatu Sveta za nacionalno varnost minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, generalni direktor policije Damjan Petrič in državni sekretar infrastrukturnega ministrstva Andrej Rajh. Dogovorili so se, da se bodo še bolj usklajevali med seboj in s predstavniki Italije.

Janša je ob avtocestah, ki so spremenjene v parkirišča, opozoril:

Iz vlade pa so sporočili, da so člani sekretariata Sveta za nacionalno varnost (SNAV) v prisotnosti ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, generalnega direktorja policije Damjana Petriča in državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Andreja Rajha obravnavali zaostrene razmere na slovenskih cestah in sprejeli sklep, da resorji uskladijo skupno stališče s predlogi reševanja nastalih kriznih razmer na cestah, tudi v luči razmer na primorskih cestah, in se na ustreznih strokovnih in političnih ravneh opravijo pogovore z italijansko stranjo. Na slovenski strani se dejavnosti za izboljšanje razmer že izvajajo, najbolj uspešna rešitev pa bo tista, ki bo usklajena s sosednjo Italijo, so sporočili iz vlade po seji sekretariata SNAV.

Svet za nacionalno varnost vodi premier Robert Golob (Svoboda), sekretariat v okviru njega pa je ožji organ, ki ga vodi državni sekretar, na seje pa ne vabijo predstavnikov opozicije, ki so vabljeni na seje celotnega Sveta.