Zaskrbljujoča rast nasilja nad zdravstvenimi delavci tudi v bolnišnicah, vlada zavrača vsakršno ukrepanje

Nasilja v državi je vse več. To se povečuje tudi v zdravstvu. Očitno je, da se tudi na tem področju v državi soočamo z nevarnim in vse pogostejšim trendom, ki resno ogroža varno in kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev.

Podatki za Splošno bolnišnico Novo mesto so naslednji:

V letu 2024 so obravnavali 36 nasilnih dogodkov, v povprečju tri mesečno. V 25 primerih (od 36) je bila aktivirana Služba za varovanje, v 10 primerih pa je bilo zaradi resnosti situacije potrebno tudi posredovanje policije. Grožnje so bile usmerjene tako v zdravstvene delavce kot v bolnišnični inventar. Incidenti so se dogajali v Urgentnem centru, na bolnišničnih oddelkih ter celo na bolnišničnem parkirišču.

V letu 2025 so do 21. junija zabeležili 20 nasilnih dogodkov. V 14 primerih so morali aktivirati Službo za varovanje, v šestih primerih pa je bilo potrebno tudi posredovanje Policije. Grožnje so bile usmerjene izključno v zdravstvene delavce, nasilni incidenti pa so se večinoma dogajali v Urgentnem centru ter na bolnišničnih oddelkih.

Vlada predloge zavrača, sami pa spijo

Podatke je objavila Zdravniška zbornica Slovenije. Ta je v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije ter Lekarniško zbornico že lani v državni zbor vložila predlog spremembe Kazenskega zakonika. Z njim so želeli uvesti posebno kaznivo dejanje napada na zdravstvenega delavca pri opravljanju njegovega dela. Poslanci vladajoče koalicija (Svoboda, SD in Levica) pobude niso sprejeli. Na ministrstvu za pravosodje so pojasnili, da so že začeli pripravljati predlog obsežnejših sprememb in dopolnitev Kazenskega zakonika. Napovedali so, da bodo v tem okviru proučili možnost splošnejše opredelitve novega kaznivega dejanja ali dopolnitve katerega od obstoječih. Vendar je od oktobra 2024 do danes minilo že skoraj deset mesecev, nasilnih incidentov v zdravstvu pa je vsak dan več. “Takšno stanje je nevzdržno, zdravstveni delavci potrebujejo učinkovito zaščito zdaj, ne nekoč v prihodnosti,” opozarjajo v zbornici.

Različne težave imajo tudi v zdravstvenih domovih. Spomnimo. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, dobra poznavalka razmer na zdravstvenem področju, je zapisala, da so dogodki rezultat podpihovanja sovražnosti do zdravstvenih delavcev s strani trenutne oblasti, tj. vlade in koalicije v državnem zboru. Temu lahko pritrdimo. Spomnimo tudi, kako je predsednik vlade Robert Golob v intervjuju z dne 14. marca 2025 zdravnike označil za “parazite v sistemu”.

Vlada zdravstvo potaplja, čakalne dobe se podaljšujejo, ministrstvo za zdravje skriva prave podatke o čakajočih, kakor so to te dni objavili v Financah, državljani so čedalje bolj živčni. Marsikdo pa se ne zaveda, da za vse to niso krivi zdravniki in zdravstveno osebje, pač pa je krivda na vladi.

