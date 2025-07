Zaradi tega Golob leta na Tour de France – dokaz, da mu teče voda v grlo

Piše: Spletni časopis

V vladnih strankah si bodo morali nujno izmisliti nov obraz, novo stranko ali kak drug trik, sicer bodo izgubili oblast.

Tudi z deleži Resni.ce Zorana Stevanovića, če jo vključijo, so daleč od večine v DZ. Ob vlado. To je pokazala včeraj objavljena meritev Mediane za POP TV. To tudi pojasni, zakaj Robert Golob nenadoma na vso moč leta s Tino Gaber na konec kolesarske dirke v Francijo, kjer je že pred včerajšnjim zadnjim dnevom zmagal Tadej Pogačar. In zakaj se s skupnim denarjem Golob bori za to, da bi bila uvodna etape te dirke čez štiri leta pri nas.

Kazati se z zmagovalcem Pogačarjem, pa s Primožem Rogličem in drugimi, ki že nekaj let dosegajo rezultate, o kakršnih smo nekoč v slovenskem kolesarstvu lahko le sanjali in ki verjetno dolgo ne bodo ponovljeni, lahko pomaga, je zamisel.

Robert Golob, levo ob njem je Jure Leben, znan kot “maketa”, ki je pred prejšnjimi volitvami Golobu predal obrobno levo stranko, ki jo je Golob preimenoval v Gibanje Svoboda Foto: Žan Kolman/KPV

Po Mediani za POP TV je po razkolu s Petrom Gregorčičem SLS Tine Bregant prvič spet dosegla prag za vstop v državni zbor. Preračun, če upoštevamo le volivce opredeljene za stranke in dodaten preračun o tem, kak delež v DZ to pomeni (kjer se odštejejo še stranke, ki ne dosežejo praga), pokaže precej katastrofično sliko za vladne Svobodo, SD in Levico, ki so daleč od večine v parlamentu tudi z Resni.co:

V primerjavi z meritvijo iste agencije za Delo pred dvema tednoma sta največji stranki SDS Janeza Janše in Svoboda Roberta Goloba pridobili dodatne volivce, močno pa jih je izgubila SD Matjaža Hana. V odstotnih točkah sicer skoraj natančno toliko kot jih je Svoboda pridobila. V politiki temu pravijo, da Golob Matjaža Hana, že prej pa Tanjo Fajon, reže kot salamo. Ko gre za vrstni red so v zadnjih dveh tednih Demokrati Anžeta Logarja prehiteli Resni.co, Levica Aste Vrečko pa NSi Mateja Tonina, ki se ji je pa približala SLS.

Vesna Urške Zgojznik po razhodu z Vladimirjem Prebiličem in napovedjo skupnega nastopa na volitvah z Levico vse bolj tone. Je pa relativno visoko pri treh odstotkih SNS Zmage Jelinčiča. A do praga pri štirih jim odstotek še manjka.

Raziskavam javnega mnenja ne smemo verjeti, celo nekaj dni pred glasovalnimi odločitvami pogosto močno udarijo mimo.

Bolj dolgoročni pogled pokaže, da je SDS že dolgo daleč spredaj, Svoboda je v drugi ligi, velika gneča pa v tretji ligi tik nad parlamentarnim pragom:

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.