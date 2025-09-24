Zaradi hujskanja na Graški gori vendarle odstop – a ne Katičeve

Piše: Spletni časopis

Zaradi označevanja novinarja Jožeta Možine za svinjo, izdajalca, fašista in pozivanja k utišanju novinarji in celo k smrti na prireditve Zveze Borcev na Graški gori, na kateri je bila tudi pravosodna ministrica Andreja Katiča (SD), je v protest proti širjenju sovraštva odstopil dr. Franc Žerdin, ki je bil letos že dvanajstič predsednik organizacijskega odbora prireditve na Graški Gori.

Možini je ob odstopu sporočil, da dogodek obžaluje. To v častniku Domovina danes poroča Nenad Glűcks.

Gre za nekdanjega direktorja rudnika lignita Velenje, ki je tudi avtor številnih strokovnih knjig s področja rudarstva. Za Domovino je Žerdin povedal, da če bi za besedilo recitirane “pesmi” Svetlane Makarovič vedel pred nastopom 16-letnega Tea Škratka, tega ne bi dovolil. Nikakor ne odobrava sovražnega govora na prireditvi, ki je bila sicer, kot pravi, na visokem nivoju. Nihče si ne zasluži takšne obravnave, kot je je bil deležen novinar, je poudaril.

Odstop uglednega dolgoletnega gospodarstvenika, tudi častnega občana občine Velenje, je veliko presenečenje. Predstavniki vlade, na prireditvi je bil ob Andreji Katič še Aleksander Jevšek, niso v ničemer nakazali, da bi jih povsem očitni sovražni govor proti novinarju na državni prireditvi zmotil in to v položaju, ko so z novim medijskim zakonom ravno določili velikanske globe za medije (do 20.000 evrov), če bi spodbujali sovraštvo in nasilje. Ko ga povsem očitno proti spodbujanje sovraštva in nasilja na politični prireditvi proti novinarju pa molčijo.

Nobene sankcije ni. Niti obsodbe.

Zaradi dogodka je protestno pismo predsednici republike in premieru poslalo združenje novinarjev in publicistov. Doslej ni bilo zaznati, da bi Nataša Pirc Musar ali Robert Golob obsodila povsem jasno spodbujanje nasilja in sovražnosti, še več, poziv k utišanju in celo k smrti novinarja, ker bi naj bil svinja in izdajalec in to na državni prireditvi, kjer so bili tudi predstavniki vlade. Celo pravosodna ministrica.

Zmerjanje, ki je bilo uporabljeno na borčevski prireditvi, je iz časov kolesarski protestov, ki so jih proti prejšnji vladi Janeza Janše organizirali z leve, izrekla pa ga je prvič Svetlana Makarovič, ki jo o Možini dejala, da je lažnivec, vladni hlapec, izdajalec, svinja, ki je našla korito in to zaradi komentarja Možine v Utrip na RTVS 15. januarja 2022, kjer je o proslavljanju tragičnih posledic spopada med Nemci in partizani v Dražgošah povedal: “Tako se je začel teden. Z veliko mašo v kraju nesrečnega vojnega spomina, v Dražgošah. O tej vasi so pisali pravljice za otroke, ki jim včasih še vedno verjamejo nekateri odrasli. Pa recimo tokrat bobu bob. Kaj je razlog, da ne častijo resnično zmagovite bitke Cankarjevega bataljona mesec prej v Rovtu pod Blegošem, kjer pade 45 okupatorjev in ni ubit noben civilist, ampak namesto tega slavijo tragedijo, ki so jo fanatični komunistični poveljniki vsilili nesrečnim Dražgošanom in tudi soborcem pred osemdesetimi leti? Tega ne izvemo, ponavlja se stara mantra.”

Možina, ki je profesionalno tudi zgodovinar, je opozoril, da je bila “velika” bitka, ki jo na levi častijo in se v spomin nanjo v Dražgoše vsako leto elita pripelje s prestižnimi nemškimi limuzinami, predvsem v tem, da so partizani zbežali pred nemškimi okupacijskimi enotami, številni so med begom izgubili življenja, vaščani so bili postreljeni, vas pa porušena. V vojaškem smislu velja dogodek v drugi svetovni vojni za nepomembnega.

Vse trditve Možine so bile zgodovinsko povsem točne. Niso pa v skladu s komunistično propagando o dogodku, češ da je šlo za velik upor in bitko med drugo svetovno vojno.

Zmerjanje novinarja in pozive k smrti Makarovičeva, ko je Možina proti njej sprožil sodni postopek, opravičuje s svobodo, ki bi ji naj pripadala kot državni umetnici. Kot sem poročal ji je že leta 1999 vlada dodelila najvišjo privilegirano pokojnino za zasluge. Lani je prejela 21.515 evrov državnega doplačila k zasluženi pokojnini. Če preračunamo je bilo v 25 letih privilegija za pol milijona evrov.

Leta 2000 se je Makarovičeva nepreklicno odpovedala Prešernovi nagradi, da na odru ne bi bila skupaj z duhovnikom, ker ta državno privilegirana umetnica sovraži katoliško cerkev. Ji je pa ministrica za kulturo in predsednica Levice Asta Vrečko, ki ima do vernih podoben odnos, leta 2023 z zlorabo položaja mimo zakona podarila 8.346 evrov za nagrado, ker se je pred dvema desetletjema nepreklicno odrekla nagradi, da bi lahko ideološko črnila katoliško cerkev in vernike.

Da zahteva plačilo za odpoved nagradi, je Makarovičeva razkrila na državni proslavi kulturnega praznika, na kateri se je prvič s Tino Gaber pojavil premier Robert Golob.

Takšna je celotna vsebina “pesmi” državno privilegirane politične aktivistke levice Svetlane Makarovič na kolesarski protestih levih strank: