(VIDEO) Zvjezdan Radonjič pojasnil zakaj je priznal krivdo

Piše: Nova24tv.si

V tokratni oddaji Tema dneva je bila gost Aleksandre Jug nekdanji okrožni sodnik Zvjezdan Radonjič, ki je tik pred izrekom sodbe na Okrožnem sodišču v Novem mestu priznal krivdo za žaljenje sodnice Andreje Sedej Grčar in tožilke Blanke Žgajnar. Sodnica mu je izrekla 3.000 evrov pogojne denarne kazni.

V oddaji je Radonjič pojasnil, zakaj je na koncu priznal krivdo in poudaril je, da v svojih izjavah ni nikogar konkretno imenoval, temveč je govoril anonimizirano, v skladu s pravno stroko, ter da pri kazenskem pravu za žaljenje velja zahteva po direktnem naklepu.

Kot glavni razlog za priznanje je Radonjič navedel hudo utrujenost in izčrpanost po štirih letih sodnih postopkov: “Sodba bi bila, kakršna bi bila, to bi šlo na višje sodišče, pa na vrhovno, pa na ustavno, pa na ESČP in enostavno nimam energije več.” Dodal je, da je vse skupaj posledica tega, ker je “pošteno sodil Milku Noviču, ki ga je pač nekdo drug hotel obsoditi”. Po njegovih besedah je šlo za kontinuiran pritisk, ki se je začel že z več disciplinskimi postopki. “Če človek to doživlja od znotraj, to čuti kot stalen, stabilen pritisk in v nekem trenutku pač ne gre več,” je dejal.

Ostra kritika pravosodja in “globoke države”

Radonjič je v intervjuju širše kritiziral stanje v slovenskem pravosodju. Po njegovem mnenju je sodstvo pod vplivom “globoke države”, ki naj bi upravljala tako kazenske kot gospodarske postopke. “Sodstvo je vedno tisto zadnje, kjer morajo gospodarstvo in posamezniki dobiti pravico ali krivico. In če tam ni nadzora, […] se dogaja točno to, kar se dogaja: ogromni davki, manipulacije z denarjem, ugašanje podjetij, odpisovanje 30 milijonov evrov posameznikom,” je opozoril.

Posebej se je dotaknil primera Kemijskega inštituta, kjer je omenil umor direktorja Janka Jamnika in poskus umora znanstvenika Janeza Plavca. Po njegovem prepričanju so se tam dogajale stvari, ki so jih želeli prikriti, povezane naj bi bile z velikimi denarji – od mamil do morebitne izdelave bojnih strupov. Kot dokaz je navedel najdbo amfetamina in cianidov v laboratoriju št. 108 novembra 2008, katerega zapisnikov o prevzemu materiala sodišče v Novičevi zadevi ni dobilo, čeprav jih je zahteval.

Reforma pravosodja in predlogi za novega ministra

Radonjič je izrazil pričakovanje, da bo nova vlada izvedla resno reformo pravosodja, pri čemer je poudaril potrebo po nadzoru nad pravosodjem in notranjimi zadevami. SDS je predlagal kandidate, kot so Zvone Černač, dr. Klemen Jaklič, Marko Šorli in Jan Zobec. Opozoril je tudi na negativno selekcijo v sodstvu in sistem mreženja sodnikov.

Glede medijev je izpostavil: “Medijski prostor je podvržen manipulacijam, tako kot pravosodje je nujno potreben tej globoki državi, da bi vladala izven institucij, in zato me čisto nič ne preseneča, da so poskusi zajeziti spremembe pod vidikom nekih ustavnih pravic, da se nekim novinarjem posega tja ali pa nekim sodnikom ali pa nekim organom, pa se zahteva neodvisnost. Neodvisnost je sinonim za to, da se ne sme nič spremeniti. To je neodvisnost sodstva, neodvisnost medijev. Politika bo pa morala zakopati znotraj možnega poseči v te mehanizme, če želi spraviti Slovenijo v neko situacijo, da lahko gospodarsko parira uspešnim državam sveta, še posebej v tej krizi, ki je splošna.”