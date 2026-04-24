Janša: Ko bo zmanjšano število ministrstev, se bodo začeli pogovori

Če bo prihodnji teden zmanjšano število ministrstev iz 19 na 14, bo SDS možnim koalicijskim partnerjem poslal izhodišča za koalicijsko pogodbo, je v parlamentu danes napovedal Janez Janša (SDS).

O sklicu izredne seje parlamenta, da bi zakon o vladi popravili, bo kolegij Zorana Stevanovića odločal prihodnji teden v torek, parlament pa bi spremembe lahko potrjeval dan pozneje, v sredo. SDS vlade ne bo sestavljala za vsako ceno, je opozoril Janša.

Če bodo izhodišča za koalicijski dogovor, ki jih bodo predlagali, usklajena, se bodo nadaljevala usklajevanja področnih programov za naslednja štiri leta. Če bo tudi to usklajeno, se bo začelo še usklajevanje sestave nove vlade, je napovedal Janša, ki je ocenil, da država čimprej potrebuje vlado, a pomembno je tudi, da bo ta trdna in da vemo, v kakšne vode se spuščamo.

Glavna zagata ob dogovorih o prevzemu oblasti je finančni položaj države. “Vsak dan nam kdo iz kakega ministrstva pošlje zaskrbljujoče podatke in te stvari preverjamo,” je dejal Janša.