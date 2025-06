Zaradi bombardiranja Beograda Grgurevičeva in Vatovec proti več denarja naši vojski, ZA več poslancev NSi kot SD

Piše: Spletni časopis

“Spomnite se samo bombardiranja Beograda.” Tako je z opozarjanjem na posredovanje Nata v Srbiji, ki je ustavilo klanje na Balkanu, vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec sinoči napovedal, da bo glasoval proti resoluciji svoje lastne vlade o povišanju denarja za obrambo na tri odstotke do leta 2030.

Glasovanje je bilo tik pred nočnimi napadi Izraela na Iran, v katerih sta bila ubita poveljnika iranske vojske Hossein Salami in Mohammad Bagheri.

Izraelci so z napadi, katerih cilj je uničenje možnosti, da Iran razvija atomsko orožje, uničili najpomembnejši atomski reaktor.

Po dogovorih v Natu bi morali vsoto povišati na pet odstotkov. Tašner Vatovec je ustavitev vojne na Balkanu s posredovanjem ZDA ocenil za zločin in povedal, da je bil proti Natu že na referendumu o vstopu vanj, ker je po njegovem nesmisel “vztrajati v organizaciji, ki sama ogroža svetovni red in mir.” Podobno je dvojko resoluciji lastne vlade dala poslanka Svobode Lena Grgurevič, ki je tudi povedala, da je proti Natu in tudi ona je očitala bombardiranje Beograda, a z dodatkom, da v Gazi Nato nima enakih standardov.

Matej Tašner Vatovec (Levica) in Jani Prednik (SD) Foto: DZ/Matija Sušnik

Resolucijo, ki jo je zagovarjal obrambni minister Borut Sajovic (Svoboda), je podprlo le 38 poslancev, pa še med njimi jih je bilo več iz NSi kot SD, večina poslancev Levice pa je bila proti.

Glasovanje se je razpletlo tako:

Proti so bili ob treh poslancih Levice in Grgurevičevi še Mojca Pašek Šetinc in Miha Kordiš. Glasovalo ni osem poslancev Svobode.

Miroslav Gregorič (Svoboda) Foto: DZ/ Matija Sušnik

Med njimi tudi Miroslav Gregorič, ki je to pojasnil tako: “Moramo pa vedeti, da je EU in zavezništvo vložilo blizu 400 milijard v vojno v Ukrajini. Poleg tega je izdalo že 17 paketov sankcij. In oboje ni dalo rezultata, razen to, da je Ukrajina vsak dan bolj stolčena, da je vedno več žrtev. Je treba zdaj pospešiti oborožitev od tri, tri pa pol, na pet procentov. To je diktat, ki prihaja iz Bruslja. Jaz seveda za to nisem, še posebej zato, ker diktata po diplomaciji in po pogajanjih ni. Prej sem nekaj najavljal, da bom glasoval proti. Ne bom. Se bom pa vzdržal. Hvala.”

Žan Mahnič (SDS) Foto: DZ/Matija Sušnik

Iz največje opozicijske stranke SDS pa je Žan Mahnič po napovedi, da ne bodo glasovali, povedal: “Boljši naslov te resolucije bi bil: O neiskrenosti slovenske vlade. Zakaj? Čez 14 dni bo vrh zveze Nato v Haagu. Vsi, vključno z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem, govorijo, da bo odstotek BDP, ki ga bo potrebno znotraj zavezništva nameniti za obrambo do leta 2030, 3,5 odstotka BDP. Zdaj si pa predstavljajte slovenskega premierja Roberta Goloba, ki bo šel v Haag čez 14 dni, verjetno skupaj z obrambnim ministrom Borutom Sajovicem in zunanjo ministrico Tanjo Fajon. In kaj bo naredil? Ali bo dvignil roko za 3,5 odstotka BDP, medtem ko je 14 dni nazaj slovenski parlament sprejel tri odstotke, oziroma, kako bo obrazložil, da je slovenska vlada v času, ko so Američani zahtevali pet odstotkov, na koncu pa bo kompromis 3,5 odstotka, kar je generalni sekretar zveze Nato že napovedal, kako bo obrazložil, da je ravno v tem času, ko se že ve za procente, predlagal resolucijo, ki govori o treh odstotkih? Zato govorim o neiskrenosti vlade. Razen, kolegice in kolegi, če je ta neiskrenost do slovenskih državljank in državljanov. Ker trenutno je samo Španija tista, ki je rekla ne, mi se s 3,5 odstotka ne bomo strinjali. In sedaj je naše vprašanje naprej za razpravo, kateri odstotek je pravi, ali je odstotek, ki je v resoluciji za slovenske državljanke in državljane tri odstotke do leta 2030? Ali je pravi tisti, za katerega bo Robert Golob v Haagu dvignil roko? To pa je 3,5 odstotka do leta 2030. Razen če ima Slovenija takšen vpliv, da bo na koncu tri odstotke tudi na Natu, ampak ne bo. Kompromis, na koncu teh 5 odstotkov bo 3,5 odstotka za obrambo, za dejansko krepitev naših obrambnih in pa ognjenih zmogljivosti in pa 1,5 za, kot vi radi rečete in vse kupujete v tem smislu, dvojno rabo. Se pravi, za bolnico Petra Držaja, za infrastrukturo in kaj jaz vem, skratka za gradbene posle tam, kjer so največje provizije. Poglejte, ne moremo mi sprejemati nekaj, kar že danes vemo, da čez 14 dni ne bo več realno.”

Na izredni seji parlamenta so poslanci Svobode, SD in Levice sinoči s 45 glasovi za in štirimi proti (proti so bili trije poslanci NSi in Miha Kordiš) po prvi obravnavi, to je po splošni razpravi o namenih, odločili še, da je vladni predlog sprememb pokojninskega sistema primeren, da bo o njem DZ še govoril, s čemer se prava procedura spreminjanja pokojninskega zakona šele začenja.