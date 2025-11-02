Žan Mahnič: Vlada naj uvede 30-odstoten dodatek k plači za vse policiste, ki opravljajo delo na območju Policijske uprave Novo mesto

Piše: Moja Dolenjska

Policisti na območju Policijske uprave (PU) Novo mesto se soočajo z bistveno težjimi pogoji dela kot njihovi kolegi drugje v državi. Pogosto opravljajo delo v izrednih razmerah, z dodatnimi tveganji za zdravje in življenje ter z zahtevnim stikom s prebivalstvom.

Poslanec Žan Mahnič je zato na vlado naslovil pobudo, naj uvede 30-odstotni dodatek k plači za vse policiste, ki opravljajo delo na območju PU Novo mesto, zaradi povečanih varnostnih tveganj in obremenitev, povezanih z romsko problematiko.

V obrazložitvi predloga je zapisal:

V zadnjih mesecih je območje PU Novo mesto soočeno z izrazito povečanim številom varnostnih dogodkov, povezanih predvsem z obravnavo kaznivih dejanj in prekrškov, ki izvirajo iz okolja, v katerem so varnostne razmere stalno napete. Policisti so pri opravljanju svojih nalog pogosto izpostavljeni nadpovprečni nevarnosti, psihični in fizični obremenjenosti ter pomanjkanju kadrov, saj se del moštva pogosto nadomešča z napotenimi policisti iz drugih policijskih uprav.

Vlada Republike Slovenije je v preteklosti v podobnih primerih (npr. med epidemijo COVID-19 ali ob posebnih varnostnih dogodkih) že sprejela odločitev o priznanju posebnih dodatkov zaradi povečanih obremenitev in nevarnosti. Zato je utemeljeno pričakovati, da bo Vlada Republike Slovenije tudi tokrat zagotovila pravično nadomestilo za policiste, ki nosijo največje breme varovanja varnosti v teh razmerah.

Zato Vladi Republike Slovenije dajem pobudo, da:

sprejme sklep o uvedbi 30-odstotnega dodatka k osnovni plači za vse policiste, ki opravljajo delo na območju Policijske uprave Novo mesto ali so tja napoteni zaradi zagotavljanja javne varnosti in reda; določi, da se dodatek izplačuje dokler trajajo izredne varnostne razmere, ki jih Ministrstvo za notranje zadeve ugotovi na podlagi poročil o varnostnih tveganjih; v sodelovanju s Sindikatom policistov Slovenije in Policijskim sindikatom Slovenije pripravi ustrezno uredbo ali sklep, ki bo jasno določil pogoje, višino in način izplačevanja dodatka.

Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) se doslej na predlog še ni odzvala.

