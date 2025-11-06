Zakonodajno-pravna služba DZ: Omnibus “božičnica” je kršenje ustave!

Piše: Spletni časopis

Omnibus pristop, ko vladajoči z enim zakonom spreminjajo več zakonov, vodi v kršenje ustave. To je opozorila zakonodajno pravna služba o zakonu o izplačilu zimskega regresa celotnemu javnemu sektorju v višini 639 evrov, zimskega dodatka upokojencem v višini 150 evrov in popravku obdavčitve s.p.-jev, ki so ga prej poslabšali poslanci strank, ki bi ga zdaj popravili.

Pravniki v parlamentu opozarjajo, da za skupno urejanje povsem različnih stvari vlada ne navaja razlogov, posebej pa opozarjajo, da so v zakon o zimskem regresu za javni sektor, ki bi lahko bil predmet referendumskega odločanja, s tem vključili določbe o samostojnih podjetnikih, ki bi morale biti po ustavi izvzete iz referendumskega odločanja, ker o njih ni dopusten referendum (davki, carine in druge obvezne dajatve). Opozarjajo še, da so vladajoči zimski dodatek za upokojence ravno uredili s spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, za katerega je v teku zbiranje podpisov volivcev pod zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Predlog, da se zdaj to znova uredi v drugem zakonu pomeni, opozarjajo pravniki, da se na tak način obide morebitno referendumsko odločanje, kar pomeni neskladje z 90. členom Ustave.

Sporen je po mnenju ZKP celo naslov zakona, saj ne odraža bistva njegove vsebine. Ne gre namreč le za izplačilo zimskega regresa, saj se šele uvajajo določbe glede zimskega dodatka, čeprav tvorijo pomemben del zakonske ureditve, pa v naslov predloga zakona sploh niso vključene.

Mnenje so morali pravniki pripraviti bliskovito, vladni poslanci nameravajo namreč o novosti v odboru za finance odločati v ponedeljek zjutraj, takoj za tem pa jih v parlamentu izglasovati po postopku za vojne, naravne katastrofe in ogroženost države.