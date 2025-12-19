Zakaj si Prebilič ob vseh kritičnih besedah ne upa omeniti Jankovića in Goloba?

Piše: Spletni časopis

Na že drugo Tarčo o dognanjih preiskovalcev o nenavadnih poslih z nepremičninami v Ljubljani in v družini župana prestolnice Zorana Jankovića, ki jim država odpisala deset milijonske dolgove, živijo pa precej razkošno, se je s posebno izjavo za javnost oglasila stranka Prerod Vladimirja Prebiliča.

To je nenavadno, ker si stranke z leve (Svoboda, SD, Levica, Mi socialisti…) politike Zorana Jankovića in ravnanj njegove družine in države javno ne upajo kritizirati, premier Robert Golob pa se s prijateljstvo z Jankovićem, v katerega stranki je nekoč bil, celo javno postavlja in je na novoletni zabavi zaposlenih v ljubljanski občini skupaj z njim uradnike nedavno veselo pozival, naj ne pozabijo glasovati zanj na volitvah čez tri mesece, ker bi jim naj on podaril zimski regres. No, govoril je napačno o božičnici.

Ker so kritični celo do ravnanj Goloba in Jankovića ima Tarča Erike Žnidaršič z vodstvom državne RTV SLO, ki so ga nastavile vladne stranke, težave in to kljub temu, da so njihove oddaje precej očitno pristranske v levo. Ne vabijo, denimo, kot so v času prejšnje vlade Janeza Janše ob respiratorjih in maskah, predstavnikov največjih opozicijskih strank in njihovih političnih aktivistov (tipa Dušan Keber, Jaša Jenull in podobni), da bi kritizirali stranpoti vladajočih, kar so redno omogočali v času prejšnje vlade.

Za stranke z leve nenavadna izjava Preroda, v kateri si pa ne drznejo niti enkrat omeniti Zorana Jankovića in njegove družine, še manj pa konkretnih ministrov in premiera Goloba, je takšna: