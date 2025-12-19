Zakaj si Prebilič ob vseh kritičnih besedah ne upa omeniti Jankovića in Goloba?

Piše: Spletni časopis
Na že drugo Tarčo o dognanjih preiskovalcev o nenavadnih poslih z nepremičninami v Ljubljani in v družini župana prestolnice Zorana Jankovića, ki jim država odpisala deset milijonske dolgove, živijo pa precej razkošno, se je s posebno izjavo za javnost oglasila stranka Prerod Vladimirja Prebiliča.
To je nenavadno, ker si stranke z leve (Svoboda, SD, Levica, Mi socialisti…) politike Zorana Jankovića in ravnanj njegove družine in države javno ne upajo kritizirati, premier Robert Golob pa se s prijateljstvo z Jankovićem, v katerega stranki je nekoč bil, celo javno postavlja in je na novoletni zabavi zaposlenih v ljubljanski občini skupaj z njim uradnike nedavno veselo pozival, naj ne pozabijo glasovati zanj na volitvah čez tri mesece, ker bi jim naj on podaril zimski regres. No, govoril je napačno o božičnici.
Ker so kritični celo do ravnanj Goloba in Jankovića ima Tarča Erike Žnidaršič z vodstvom državne RTV SLO, ki so ga nastavile vladne stranke, težave in to kljub temu, da so njihove oddaje precej očitno pristranske v levo. Ne vabijo, denimo, kot so v času prejšnje vlade Janeza Janše ob respiratorjih in maskah, predstavnikov največjih opozicijskih strank in njihovih političnih aktivistov (tipa Dušan Keber, Jaša Jenull in podobni), da bi kritizirali stranpoti vladajočih, kar so redno omogočali v času prejšnje vlade.
Za stranke z leve nenavadna izjava Preroda, v kateri si pa ne drznejo niti enkrat omeniti Zorana Jankovića in njegove družine, še manj pa konkretnih ministrov in premiera Goloba, je takšna:
Razkroj integritete: korupcija ogroža enakost pred zakonom Ljubljana,
Včerajšnje medijsko poročanje kaže na globino in razširjenost koruptivnega ravnanja v Sloveniji. Kaže na razvejano in razpredeno mrežo koruptivnih vplivov, ki segajo v praktično vse pore države, vključno z najvišjimi nosilci političnih in sodnih funkcij. Gre za resno opozorilo, ki kaže na sistemski razkroj integritete in na nevarno normalizacijo ravnanj, ki so za vsako demokratično družbo nepredstavljiva in ki rušijo temelje naše pravne in ustavne ureditve. Še posebej skrbi dejstvo, da posamezniki z izrazito politično močjo s svojim koruptivnim delovanjem vplivajo na delo upravnih organov, ki so v pristojnosti države. Nedovoljeno vplivanje ruši institucionalno avtonomijo, spodkopava strokovno in nepristransko odločanje ter ustvarja vtis, da lahko posamezniki posegajo v postopke, ki bi morali biti neodvisni. Tovrstna ravnanja dodatno poglabljajo dvom v delovanje institucij in ustvarjajo vtis, da so odpovedali vsi mehanizmi nadzora in odgovornosti. Predvsem pa rušijo enega temeljev naše družbe in pravne ureditve – enakosti pred zakonom. Posebej problematično je, kadar se javni funkcionarji pojavljajo v poslovnih dejavnostih skupaj z zasebnimi investitorji. Tovrstno prepletanje, ki je zakonsko namenoma strogo regulirano, ruši zaupanje ljudi v delo institucij in v konkretnem primeru celo zaupanje v delovanje sodišč. Vse to pa kaže na globino moralne in krize vrednot, s katerima se očitno soočamo kot družba. Odraz tega je popoln nered, ki pa očitno ima svoj namen. Medtem ko običajni državljani čakajo na upravne in druge postopke nerazumno dolgo, posamezniki z ustreznimi povezavami in finančnimi sredstvi ter dostopom do koruptivne mreže vplivanja na odločanje državnih organov prihajajo do želenih rezultatov po bližnjicah in na nezakonit način. Korupcija ni ne leva ne desna, postaja pa vse bolj jasno, da je prepletena s številnimi plastmi javno-političnega odločanja in upravljanja. Takšno stanje je nevzdržno in zahteva takojšnje ukrepanje. Prerod – stranka Vladimirja Prebiliča pričakuje, da preiskovalni organi in organi pregona nemudoma opravijo svoje delo, od nosilcev javnih funkcij pa, da prevzamejo odgovornost. Slovenija potrebuje temeljito osvežitev, ki bo ponovno vzpostavila zaupanje v institucije in enakost pred zakonom. Da to dosežemo pa je najmanj, kar potrebujemo, prenova celotnega sistema boja proti korupciji. Prerod zagotavlja oblikovanje specializirane skupine FURS, Policije in državnega tožilstva, odgovorne za boj proti vsem oblikam korupcije in specializiranega sodišča, ki bo razsojalo o najtežjih primerih korupcije, kriminala belih ovratnikov in drugih oblikah gospodarskega kriminala.