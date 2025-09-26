Zakaj Poklukar tako brani svoj fevd?

Piše: Moja Dolenjska

“Zakaj minister Boštjan Poklukar tako brani svoj fevd? Je povedal, da je zadaj veliko denarja. Vse jasno! In ne, ne sme biti zasebno, čeprav bi bila služba cenejša, učinkovitejša in vzletni časi krajši …”

Tako je na omrežju FB zapisal Robert Sabol, diplomirani zdravstvenik in že več kot tri desetletja reševalec.

Komentiral je soočenje Marka Lotriča, predsednika Državnega sveta RS, in Boštjana Poklukarja, ministra za notranje zadeve, pri Urošu Slaku na Pop TV.

Poklukar je tako priznal, da je v ozadju drage nabave helikopterjev za Helikoptersko nujno medicinsko pomoč – denar.