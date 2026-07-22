Zakaj Oštro potrebuje javni denar, če se predstavlja kot neodvisni raziskovalec medijskega poročanja?

Piše: Celjski glasnik

Kako imamo v Sloveniji še vedno zakoreninjen socialistični način razmišljanja, dokazuje tudi zadnja zaustavite financiranja ministrstva za kulturo nekaterih posameznikov.

Tako nekateri mislijo, da jim pripada javni denar, hkrati pa ljudi prepričujejo, da so neodvisni, kljub temu, da je njihov vir financiranja stalni in prometa ne ustvarjajo na trgu. In eni takšnih so tudi pri Oštro.

Kaj pa dela Oštro? Če me spomin ne vara so cenzorji drugače mislečih in so vse kar je v nasprotju z demokratično družbo in svobodo govora in izražanja.

Državno financiranje ni temelj neodvisnega novinarstva ampak je v slovenskem primeru zgolj plačevanje hlapcev komunizma. pic.twitter.com/5kNQd5jLCl — Johanca (@Johanca_4me) July 19, 2026

Kot so sami prepričani, gre za raziskovalce korektnega poročanja, hkrati pa je znano, da gre za preiskovalce poročanja vseh, ki se ne strinjajo s politiko globoke države. Tako kot javna RTV Slovenija pa so prepričani, da jim pripada javni denar, s katerim izvajajo politično propagando ter diskreditacijo vseh, ki se ne strinjajo z njimi ter politiko globoke države. Tako se danes na Oštru pritožujejo kako ni prav, da se jim zamrzne javni denar, hkrati pa molčijo o poslovanje “njihove” Aste Vrečko.

“Kaj pa dela Oštro? Če me spomin ne vara so cenzorji drugače mislečih in so vse kar je v nasprotju z demokratično družbo in svobodo govora in izražanja. Državno financiranje ni temelj neodvisnega novinarstva ampak je v slovenskem primeru zgolj plačevanje hlapcev komunizma,” se ob tem jezi uporabnica družbenega omrežja.