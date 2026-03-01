Zakaj je glas za Anžeta Logarja stran vržen glas?

Piše: Ddr. Štefan Šumah

Zakaj je glas za Demokrate Anžeta Logarja stran vržen glas? Odgovor je preprost. Če gredo v koalicijo z levo stranjo, svojega programa ne bodo mogli uresničevati. Če pa gredo v koalicijo z Janezom Janšo in s tem s Slovensko demokratsko stranko, se pojavi vprašanje, zakaj voliti ponaredek, če lahko voliš original.

Čeprav je odgovor jasen in enostaven, pa vseeno potrebuje razlago. Logar obljublja povezovanje preko sredine in neko spravljivost, dogovarjanje, usklajevanje … Program Demokratov, vsaj kakor je predstavljen, je v veliki meri kompatibilen samo s programoma SDS in NSi, vsaj v treh četrtinah ali za lažje razumevanje: kompatibilen je v dobrih 75 odstotkih (preostalo so nianse). Od levih in skrajno levih strank pa je kompatibilen mogoče v 50 odstotkih s programom Svobode, z vsemi drugimi pa še manj. In če se bo povezal s temi strankami v koaliciji, kako bo uresničeval svoj program, če pa so programsko nekompatibilni? S tako potezo bi samo, po domače rečeno, nategnil volivce, saj danih obljub oziroma zavez iz programa ne bi mogel uresničevati zaradi različnosti v pogledih na gospodarstvo, zdravstvo, šolstvo itd., ki pri levičarjih temeljijo predvsem na ideoloških temeljih. Potem pa je tu še boj proti korupciji, ki je udarna točka Logarjevega programa. Mislite, da bi levica dovolila, da bi se npr. ljubljanski »boss« obravnaval njegovim dejanjem primerno? Ali da bi se raziskovale rabote predsednika vlade?

V takem primeru bi se izkazal samo za trojanskega konja, ki je omogočil nadaljnjo vlado levice, in bi s tem izigral vse volivce, ki bi mu dali svoj glas – glas, s katerim želijo doseči spremembe in odmik od levičarskih norosti.

Če pa bi šel v vlado z Janezom Janšo oziroma SDS, se pojavi drugo vprašanje. Sicer je program Logarjevih Demokratov v veliki meri kompatibilen s programoma SDS in NSi, vendar pa: če želiš in pričakuješ spremembe na bolje, zakaj bi volil ponaredek ali kopijo, če pa lahko voliš original?

Veliko ljudi je takih, da včasih kupijo ponaredek. Pa je to dober nakup? Ali je majica s krokodilčkom na prsih, kupljena nekje v Turčiji ali Tuniziji, enako kakovostna kot ta, ki je kupljena v neki preverjeni trgovini? Včasih da, včasih ne. Še bolj pa se pokaže razlika pri nakupu ur, sicer vizualno zelo podobnih, ki jih na pogled loči le izkušen strokovnjak. Druga zgodba pa je, kako kažejo čas; ene do sekunde natančno, druge pa dnevno prehitevajo ali zaostajajo tudi več minut.

Zato se pojavi vprašanje, ali je vredno glasovati za »fake«. Ali bodo Logarjevi v vladi in parlamentu delovali v skladu s svojim programom in kompatibilno s preostalo desnico ali pa bodo »solirali« in izsiljevali določene koncesije za levo stran? Ko kupiš ponaredek, je ta sicer poceni, lahko pa je ravno zato močno preplačan in je denar vržen stran. In ravno tako, kot je denar za ponaredek vprašljiva naložba, je vprašljiva naložba (sploh, če želite spremembe) tudi glas za Logarjeve Demokrate.

Zato pamet v roke, ko se boste odločali, komu dati glas na volitvah, če ne želite še enkrat leve vlade oziroma če želite funkcionalno desno vlado; Logarjevi demokrati niso ravno garant za pozitivne spremembe.