Zakaj bi se zadovoljila z novim čolnom, če bi lahko za prijatelje nekdanja ministrica Čalušič državljane oropala za 3,5 milijona evrov!?

Piše: Celjski glasnik

Nikomur od osrednjih medijev, ki bi se jim po njihovem šlo za resnico in si prizadevajo za objektivno ter neodvisno poročanje, se ni zdelo posebej pomembno, da so davkoplačevalci v času ministrovanja Mateje Čalušič morali financirati nakup novega čolna.

Kot se je kasneje izkazalo, je bil čoln v večini primerov namenjen za zasebne plovbe na njih pa je bila prisotna tudi sama ministrica. Sedaj pa se je razkrilo, da je skušala nekdanja ministrica davkoplačevalce oropati še za 3,5 milijona evrov.

Razpisi za bratrance in sestrične, brate in sestre, prijatelje prijateljev,uslužne NVOje in podobno.

Kva to radnik vse plača, da loh pol ob treh zjutraj v vrsti stoji za družinskega zdravnika-ginekologa… https://t.co/8GG8L2SWxj — Kosmata noga® (@Podalpski) July 4, 2026

Pretekli teden je namreč v javnost prišlo sporočilo, da je novi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj razveljavil razpis, s katerim je Čalušičeva skušala davkoplačevalce oškodovati za 3,5 milijona evrov. Zakaj oškodovati? Zaradi tega, ker kot je razkril tudi Jože Biščak, je šlo za povsem nepotrebne in nesmiselne projekte s katerimi bi se zgolj črpal davkoplačevalski denar.

“Razpisi za bratrance in sestrične, brate in sestre, prijatelje prijateljev,uslužne NVOje in podobno. Kva to radnik vse plača, da loh pol ob treh zjutraj v vrsti stoji za družinskega zdravnika-ginekologa…” Tako pa je razočarani državljan opisal stanje, ki ga je za sabo pustila pretekla vlada in kaj vse je skušala financirati z davkoplačevalskim denarjem.