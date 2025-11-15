Zadolženi Romi: 50 največjih dolžnikov Fursu dolžnih od po 22.000 do 70.000 evrov

Piše: Moja Dolenjska

Romi v jugovzhodni Sloveniji in Posavju so eni od največjih dolžnikov Finančne uprave RS (Furs). Kot je včeraj razkril direktor Fursa Peter Grum, ima prvih 50 največjih dolžnikov po od 22.000 do 70.000 evrov, kar je podatek, ki je mnoge presenetil.

Kot je dodatno povedal Grm, Romi rekorderji letno naredijo tudi po 30 ali 40 različnih prekrškov, zato se lahko njihov dolg hitro povzpne na več deset tisoč evrov.

Romi, ki so do zdaj pridno izkoriščali neučinkovit sistem izterjave, sicer zdaj, ko jim je Furs začel zasegati avtomobile, zahtevajo posebno obravnavo. Možnost, da dolg odplačajo v 12 obrokih, zanje ni dovolj dobra in želijo možnost plačila na več obrokov, prav tako ne možnost, da del dolga poplačajo z uklonilnim zaporom.

Furs neuradno vsaj za zdaj ne popušča in vztraja, da morajo zanje veljati enake možnosti poplačila dolgov kot za vse ostale državljane.