Zadeva Litijska izbila sodu dno: SD ima dovolj in zapušča koalicijo! Bodo predčasne volitve že pred poletjem?

Piše: B. G.

Očitno bodo predčasne volitve prej, kot smo lahko pričakovali. Po včerajšnji informaciji, da bodo organi pregona zaradi zadeve Litijska preganjali samo nekaj uradnikov, se je na zaprti seji – viri pravijo, da to ni bilo na sedežu SD, ampak v gostilni Pečarič – sestalo predsedstvo SD in naznanilo odhod iz Golobove koalicije. O tem naj bi prihodnji teden na klavzurni seji odločala konferenca SD.

Spomnimo: afera s spornim nakupom zgradbe na Litijski v Ljubljani je močno obremenila SD, ker je bila takrat njena članica tedanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. In ne samo to: svoj čas je bila celo podpredsednica stranke. Nato pa je iz stranke izstopila in odstopila tudi s funkcije ministrice. No, kazenskemu pregonu se je uspešno izognila, madež pa je ostal na SD, ker je bil v posel bojda vpleten tudi nekdanji strankarski tajnik Klemen Žibert.

Je bilo pa zadnje čase mogoče slišati, da so v SD na oba hudo jezni. Že tako ali tako naj bi temperaturo v SD že takoj po volitvah dvignila Emilija Stojmenova Duh, ki je neuspešno kandidirala za poslanko na listi SD, nato pa jo je v vlado spravila Golobova stranka. Za nekaj časa. Žibert in Švarc Pipanova pa naj bi samo prilila olje na ogenj in omogočila Svobodi, da “reže SD kot salamo”.

Toda predsednik SD Matjaž Han, sicer gospodarski minister, ima tudi druge razloge za jezo. Zadnje čase ga namreč mediji tako iz kroga Roberta Goloba (denimo Necenzurirano) kot Levice (Mladina) hudo napadajo, ob tem pa so se privoščljivo hihitali ob aferi Spirit, ki je koristila predvsem Svobodi. Han naj bi nekatere člane predsedstva SD tudi prepričeval, da nima nobenega pomena tekmovati z Levico, kdo bo bolj radikalen in da s koalicijo, ki obstaja sedaj, SD samo izgublja. S Hanom naj bi se strinjala Meira Hot, nasprotoval pa naj bi mu Matjaž Nemec.

Kot trdijo naši viri, pa naj bi se zadnji konec tedna Golob in Han silovito sporekla, saj naj bi mu Golob spustil nekaj ciničnih opazk, da je SD tako rekoč že napol v opoziciji in da je samo še vprašanje časa, kdaj se bo zgodila velika koalicija med SD in SDS. Nato se je ostrim kritikam pridružila še ministrica za kulturo Asta Vrečko, češ da je SD premalo odločna pri obrambi zakona o kulturniških pokojninah, o katerem se bo odločalo na referendumu, prav tako naj bi premalo zavzeto rušila zdravniške koncesionarje.

Zato ni nenavadno, da je po včerajšnji objavi, da se bodo organi pregona v primeru Litijska ukvarjali samo z nepomembnimi uradniki, prišlo do sklica izredne seje predsedstva SD, ki tako zapušča koalicijo. Kar pomeni, da se lahko predčasne volitve zgodijo še pred poletjem. Več pa bo znanega prihodnji teden v ponedeljek, ko naj bi svojo odločitev predstavila še konferenca SD. Kot pravijo viri, naj bi sicer izstopu iz koalicije razumljivo nasprotoval Jernej Štromajer, bojda zaradi dobro plačane službe v državni upravi. Vendar pa naj bi bila terenska mreža SD močnejša …