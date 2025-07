Za začetek referenduma o evtanaziji zbrali več kot 15 tisoč podpisov! Tole sporoča Aleš Primc …

Piše: C. R.

Začenja se izredna seja državnega zbora – sicer že v času parlamentarnih počitnic – s katero naj bi obšli veto državnega sveta in ponovno potrdili tudi sporen zakon, s katerim se legalizira evtanazija.

Objavljamo sporočilo Aleša Primca:

Najlepša in iz srca hvala vsem, ki ste oddali in zbirali podpise. Zbiranje podpisov je izjemen uspeh in spodbuda, da bomo navadni ljudje na referendumu zaščitili bolnike in starejše pred zastrupitvijo, ki jo hoče vsiliti vladna koalicija radikalnih levih strank.

Z veseljem vas obveščamo, da bova z gospo Mileno Miklavčič v petek, 25.7., ob 15.00, v državni zbor vložila več kot 15.000 podpisov za razpis referenduma »Proti zastrupitvi bolnikov« (namesto potrebnih 2500). Pred vložitvijo podpisov v Državni zbor bova na voljo za novinarska vprašanja.

10 pomembnih argumentov za glasovanje proti zakonu, ki bi uvedel zastrupljanje bolnikov:

1. Proti Golobovi vladi, ki hoče uzakoniti zastrupljanje bolnikov, uničuje zdravstvo in dolgotrajno oskrbo, hoče krivično obdavčiti stanovanja, hiše, ute in nadstreške, stalno viša davke ter noče zagotoviti varnosti vsem državljanom…

2. Zakon, ki bi omogočal zastrupitev bolnikov, je del sporne zdravstvene in pokojninske reforme, s katero hoče vlada Roberta Goloba, na račun smrti bolnikov z zastrupitvijo zmanjšati stroške za zdravstvo in pokojnine.

3. Vsak bolnik ima pravico do zdravljenja, lajšanja bolečin, oskrbe, sočutja in bližine, ne pa da se ga sili v smrt z zastrupitvijo.

4. Medicinska zastrupitev bolnikov krši 17. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je človekovo življenje nedotakljivo. Z nasprotovanjem temu zakonu si prizadevamo za zaščito življenja in varnosti vseh bolnih in ostarelih.

5. S tem zakonom se bi začelo zastrupljanje bolnih in ostarelih v njihovih hišah, stanovanjih, v bolnicah ter v domovih za starejše. Ta zakon bi povzročil t. i. zastrupitveni mobing oz. pritiske na bolnike in starejše za zastrupitev.

6. Evtanazijo oz. medicinsko zastrupitev so prvi uvedli nacisti in na ta način umorili tudi več kot 600 Slovenk in Slovencev.

7. Vlada Roberta Goloba nima pravice siliti zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev k sodelovanju pri zastrupitvi bolnikov in starejših. Ljudje od zdravnikov pričakujemo zdravljenje in ne zastrupitve. Podpiramo zdravniške organizacije, ki so proti zastrupitvi bolnikov!

8. Prepoved ubijanja je ena od desetih Božjih zapovedi in glavni temelj človeške civilizacije. Zato smo odločno proti zastrupitvi bolnih in ostarelih!

9. Dedkov in babic ne damo! Radi jih imamo. Na referendumu bomo vnukinje in vnuki glasovali odločno proti!

10. Zastrupitev bolnih in starejših je grozljiv zgled za mlade. Mladim moramo pokazati, da se morajo v življenju boriti, poiskati pomoč in premagovati težave.

Lepo pozdravljeni,

Aleš Primc, vodja Koalicije »Proti zastrupitvi bolnikov!«