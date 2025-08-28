Za utišanje Štrancarjev, in to celo s cenzuro, zahtevajo izredno odločanje DZ

Piše: Spletni časopis

Tudi uradno so vladajoči poslanci vložili zahtevo za izredno sejo parlamenta, da bi lahko naglo še v tretji obravnavi potrdili nov medijski zakon, s katerim bodo lahko utišali in kaznovali Aleše Štrancarje.

Izredno odločanje parlamenta poslanci vladnih strank, ki imajo v njem večino, zahtevajo po tem, ko je Štrancar, ki je lastnik več manjših do vlade kritičnih medijev, za premiera Roberta Goloba na omrežju X zapisal, da je antislovenec, ki je uzakonil krajo davkoplačevalskega denarja in laž pretvoril v vrlino. Pripisal pa je še: “Podobnega so, ko je Italijo uničil, z njegovo konkubino leta 1945 v Milanu na bencinskem servisu obesili z glavo navzdol.” Po veljavni medijski ureditvi ga zaradi tega ministrstvo za kulturo Aste Vrečko ne more oglobiti, cenzurirati vsebin in denarno onemogočiti medijev, ki to širijo. Ali drugače kaznovati. Z novo zakonodajo, ki jo bodo na izredni seji uzakoniti v zadnjem branju, verjetno na izredni seji že prihodnji teden, bodo lahko. Štrancarja, tako poročajo vladnim strankam naklonjeni mediji, zaradi kritike premiera menda preiskuje policija, kjer je Robert Golob izvedel več čistk. Kot jih je tudi v številnih medijih in tudi v podjetjih v državni lasti. A policija je za vladajoče premalo učinkovit mehanizem, ker mora o krivdi šele prepričati sodišče.

Nova medijska zakonodaja bo vladajočim ponudila bistveno več orodij, omogočila pa jim bo tik pred volitvami tudi veliko dodatno delitev davkoplačevalskega denarja levim medijskim tajkunom, ki podpirajo vladne stranke. Med drugim nameravajo z davkoplačevalskim denarjem plačati digitalizacijo časopisov, ki so digitalizirani že dve desetletji.

A se lahko še zelo zaplete. Z glasovanjem prihodnji teden v tretji obravnavi novosti namreč še ne bodo veljale. Izredno sejo poslanci Svobode, SD in Levice zahtevajo tako:

Če bo večina nov medijski zakon prihodnji teden izglasovala, ga lahko ustavita veto državnega sveta in referendumska pobuda. Oboje je precej verjetno, ker namerava oblast z novim zakonom omejiti svobodo govora in tiska, kar je dilema, ki je vredna premisleka in tudi odločanja vseh ljudi.

Vladajoči sicer trdijo, da je namen zmanjšati spodbujanje nasilja in sovraštva v državi, a dejansko bodo z visokimi globami in izločitvijo iz državnih sofinanciranj, ki poganjajo velikansko večino vseh medijev v državi, udarili po kritikih vladajočih, češ da širijo sovražnost. Pot v pekel je v politiki vedno tlakovana z najlepšimi nameni.

Ukrepali bodo lahko tudi s cenzorskimi posegi, ki jih bodo mediji morali upoštevati pri lastnih objavah, še posebej pa pri odzivih bralcev, ker jih bodo sicer doletele visoke globe.

Nov medijski zakon bo nadgradnja plačila desetih milijonov evrov, za kar se je s prerazporeditvijo depolitizirani RTVS ta mesec že odločila vlada. Za RTVS je v začetku leta tudi že povišala prispevek za desetino, s čemer je RTVS tudi dobila dodatnih okoli deset milijonov evrov. Povišati pa ga nameravajo še bolj.

To je račun za čistke, ki so jih tam izvedli, da so nastavili svoje ljudi in si zagotovili propagando pred volitvami, ki se bližajo, ko bi morali posodobitve in reorganizacije socialističnega mastodonta.

Eden od členov, ki določa velikanske globe za vse mogoče, ki lahko uničijo manjše izdajatelje, je takšen: