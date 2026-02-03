Za ta petek napovedan vseslovenski kmečki protest

Piše: Nova24tv.si

Združenju slovenske kmečke iniciative in drugim kmetijskim organizacijam se na vseslovenskemu kmečkemu protestu, ki bo v petek, 6. februarja, ob 12.05 v Ljubljani, pred Državnim zborom, pridružuje Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS). Na območnih enotah KGZS do srede zbirajo prijave za udeležbo na protestu. Podporo protestu so že napovedali v največji opozicijski stranki SDS.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so pred desetimi dnevi s strani kmetijskih organizacij prejeli 16 protestnih zahtev, od tega štiri prednostne. Med slednjimi sta “takojšnja zaščita domačega trga in slovenskih pridelovalcev hrane, ki so pod pritiskom uvoza ter številnih zavezujočih omejitev, in zahteva, da kmetijska zemljišča ostanejo v svoji primarni funkciji, torej pridelavi hrane, brez posegov za industrijske cone, infrastrukturo ali vodne zadrževalnike”.

Dodatne obveznosti, ki jih država nalaga kmetom, med drugim ukrepe ob bolezni modrikastega jezika in kastracijo pujskov, kmetijske organizacije označujejo kot nesprejemljive. Po njihovo morajo sredstva skupne kmetijske politike v prihodnjem večletnem finančnem okviru ostati ločena in namenjena le razvoju kmetijske panoge, saj zagovarjajo prepričanje, da kmetijstvo potrebuje več evropskih sredstev.

Obstaja možnost stopnjevanja protestnih aktivnosti

KGZS pravi, da bo kmečki protest potekal mirno in brez traktorjev. “Glede na nadaljnji razvoj dogodkov pa kmetijske organizacije napovedujejo možnost stopnjevanja protestnih aktivnosti,” ob tem pojasnjujejo. Območne enote KGZS bodo organizirale brezplačne avtobusne prevoze. Prijave se zbirajo do srede, 4. februarja, do 14. ure. Za namene prijave so navedli naslednje kontakte, ki so razvidni spodaj:

V luči napovedanega protesta so sicer razočarani na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot vztrajajo, naj bi si tekom celotnega mandata prizadevali za iskanje rešitev za celotno prehransko verigo in z vsemi deležniki vodili konstanten dialog.

SDS: Izrazili bomo podporo slovenskemu kmetu

Kmečki protest in zahteve kmetov prav tako podpirajo v največji opozicijski stranki. Protest razumejo kot upravičen in nujen odziv na razmere, v katerih se je znašel slovenski kmet. “Z našo prisotnostjo bomo jasno izrazili podporo slovenskemu kmetu in slovenskemu podeželju. Skupaj pokažimo, da nam je mar za slovensko zemljo, slovensko hrano in ljudi, ki jo pridelujejo.“