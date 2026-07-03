V SB Novo mesto se zapravlja za Čeferinove odvetnike, za ortopedijo pa “ni denarja”

Piše: Nova24tv.si
V Splošni bolnišnici Novo mesto se odvija zanimiva zgodba o prioritetah javnega denarja. Medtem ko vodstvo ni našlo sredstev za plačilo dodatnega dela zdravnikov in osebja na ortopedskem oddelku, kar je privedlo do konflikta z enim najboljših ortopedskih kirurgov dr. Gregorjem Kavčičem, pa za zastopanje v sodnem sporu proti njemu ni bilo težav z izdatki.
Dr. Gregor Kavčič je zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi vložil tožbo, prva obravnava pa je potekala 1. julija 2026 na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Do poravnave ni prišlo, naslednje zaslišanje pa je načrtovano šele za oktober. Bolnišnica se v tem postopku zastopa prek Odvetniške pisarne Čeferin, poroča Moja dolenjska.
Kontrast z obravnavo zaposlenih
Zgodba se je začela zaradi nesoglasij okoli dodatnega programa operacij na ortopediji. Dr. Kavčič, ki je v povprečju opravil okoli 500 operacij letno, ni pristal na neplačilo kadra za preseženo delo, medtem ko bi njegovo plačilo uredili. To je preraslo v širši politični konflikt, v katerega se je vključil tudi predsednik vlade Robert Golob. Namesto reševanja kadrovskih in finančnih vprašanj na oddelku, ki neposredno vplivajo na paciente in zaposlene, pa se zdaj javni denar usmerja v drago pravno zastopanje.
Aleksander Čeferin, predsednik UEFA in ustanovitelj odvetniške družbe, je v preteklosti pogosto v središču pozornosti zaradi vprašanj o združljivosti funkcij in poslovanju družbe, primer v Novo mesto pa ponovno odpira vprašanje, kako javni zavodi upravljajo z omejenimi proračuni: na eni strani varčevanje pri plačah ključnih zdravstvenih delavcev, na drugi pa hitra in draga angažiranost ugledne (in dražje) odvetniške pisarne.