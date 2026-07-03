V SB Novo mesto se zapravlja za Čeferinove odvetnike, za ortopedijo pa “ni denarja”

Piše: Nova24tv.si

V Splošni bolnišnici Novo mesto se odvija zanimiva zgodba o prioritetah javnega denarja. Medtem ko vodstvo ni našlo sredstev za plačilo dodatnega dela zdravnikov in osebja na ortopedskem oddelku, kar je privedlo do konflikta z enim najboljših ortopedskih kirurgov dr. Gregorjem Kavčičem, pa za zastopanje v sodnem sporu proti njemu ni bilo težav z izdatki.

Dr. Gregor Kavčič je zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi vložil tožbo, prva obravnava pa je potekala 1. julija 2026 na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Do poravnave ni prišlo, naslednje zaslišanje pa je načrtovano šele za oktober. Bolnišnica se v tem postopku zastopa prek Odvetniške pisarne Čeferin, poroča Moja dolenjska.

Po podatkih iz javnih virov (Erar, KPK) je SB Novo mesto od januarja 2026 do začetka junija 2026 Odvetniški družbi Čeferin plačala že 25.046,60 evrov. Pri plačilih so kot namen navajali “CMDT – Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin”, čeprav je glavna dejavnost družbe odvetništvo. To sproža vprašanja o transparentnosti knjiženja stroškov v javnem zavodu.

Kontrast z obravnavo zaposlenih

Zgodba se je začela zaradi nesoglasij okoli dodatnega programa operacij na ortopediji. Dr. Kavčič, ki je v povprečju opravil okoli 500 operacij letno, ni pristal na neplačilo kadra za preseženo delo, medtem ko bi njegovo plačilo uredili. To je preraslo v širši politični konflikt, v katerega se je vključil tudi predsednik vlade Robert Golob. Namesto reševanja kadrovskih in finančnih vprašanj na oddelku, ki neposredno vplivajo na paciente in zaposlene, pa se zdaj javni denar usmerja v drago pravno zastopanje.

Aleksander Čeferin, predsednik UEFA in ustanovitelj odvetniške družbe, je v preteklosti pogosto v središču pozornosti zaradi vprašanj o združljivosti funkcij in poslovanju družbe, primer v Novo mesto pa ponovno odpira vprašanje, kako javni zavodi upravljajo z omejenimi proračuni: na eni strani varčevanje pri plačah ključnih zdravstvenih delavcev, na drugi pa hitra in draga angažiranost ugledne (in dražje) odvetniške pisarne.