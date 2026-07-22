Za blaženje posledic visokih stroškov goriva predvidena tudi evropska sredstva

Piše: C. R.

Ministrstvo za kmetijstvo se zaveda resnosti razmer, s katerimi se zaradi visokih stroškov goriva in gnojil sooča kmetijski sektor, in je z izzivi kmetov dobro seznanjeno. V sodelovanju s kmetijskimi organizacijami in drugimi deležniki pripravlja ukrepe, ki bodo v okviru razpoložljivih možnosti čim učinkoviteje blažili posledice povečanih stroškov goriva in gnojil, sporočajo.

Za blažitev posledic krize v kmetijskem sektorju je Evropska komisija v okviru predlaganega paketa ukrepov za Slovenijo predvidela približno 2,7 milijona evrov sredstev. Minister Janez Cigler Kralj se je ob nedavnem zasedanju kmetijskih ministrov EU v Bruslju na dvostranskem srečanju s komisarjem Christophom Hansenom osebno zavzel za čimprejšnjo pomoč kmetom.

Po objavi izvedbene uredbe na ravni Evropske unije bo ministrstvo pripravilo možne rešitve in ukrepe za pomoč kmetom, ki jim bodo na voljo v drugi polovici leta. Ob tem bo v okviru svojih pristojnosti storilo vse, da čim bolj prisluhne potrebam kmetov in jim pride naproti pri blaženju posledic povečanih stroškov.

Cilj ministrstva je, da se po sprejetju evropskega pravnega okvira potrebni nacionalni postopki izvedejo čim hitreje in v tesnem sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki. Ministrstvo bo o nadaljnjih korakih in možnostih podpore javnost sproti obveščalo. Pri tem je skupni cilj zagotoviti čim bolj stabilne pogoje za delovanje slovenskih kmetijskih gospodarstev.