Z dolgotrajno oskrbo odirajo ljudi brez prihodkov: Nečloveško, neživljenjsko!

Piše: Nova24tv.si

Vse več je ljudi, ki so razočarani zaradi načina ureditve dolgotrajne oskrbe. Marsikdo namreč niti slučajno ni pričakoval, da bo plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo potrebno tudi za tiste brez osebnih dohodkov. Na naše uredništvo se je obrnilo več bralcev, ki ureditev označujejo za nečloveško, neživljenjsko.

Okrog plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo se že vse od njegove uvedbe dviguje veliko prahu, saj se je šlo v obveznost plačevanja še preden so sploh storitve v celoti zaživele v praksi. Ko pa je bilo govora o uvedbi dolgotrajne oskrbe, se je v glavnem izpostavljalo, koliko bo moral prispevati vsak zaposleni, zato je obveznost plačevanja za tiste brez osebnih prihodkov še toliko bolj neprijetno presenetila.

Upokojenec iz Dolenjske, ki prejema pokojnino v višini 770 evrov, je ogorčen, da je njegova žena, ki je brez vseh dohodkov, prejela položnico za dolgotrajno oskrbo v višini 6 evrov na mesec. Zaupal nam je, da se je v zvezi s položnico pozanimal na socialni, na ZZZS-ju in pri odvetnici, in izvedel, da so sprejeli tak zakon in da bo plačilo potrebno. “Pritožbe ne moremo napisati, ker ni pravne podlage za pritožbo,” je povedal v znak razočaranja in zakon o dolgotrajni oskrbi označil za popolnoma nečloveškega in neživljenjskega.

“Jaz sem iz Dolenjske, ko gledam vsak dan cigane in begunce, za to je denarja kolikor češ, poštenim delovnim ljudem brez dohodkov bi pa še to pobrali,” je povedal ogorčeno in v nadaljevanju pojasnil, da imajo doma manjšo kmetijo, zaradi česar žena ni upravičena do socialne pomoči. Omenil je, da je slednja nekje pet let skrbela za dementno in nepokretno mamo. Takrat so ji rekli, da ji ne pripada postrežnina, ker je bila kmečka upokojenka z 200 evri pokojnine. “Tako da celo življenje ena scena,” je komentiral in dodal, da mu je polletna položnica za dolgotrajno oskrbo, ki je bila naslovljena na ženo, resnično dvignila pritisk. Ker je bilo v času te vlade mogoče poslušati tudi o uvedbi nepremičninskega davka, je ta še pristavil: “Vsi, ki imamo svoje hiše in male kmetije, bomo prisiljeni vse skupaj prodati, ko bo prišel nepremičninski davek. To bo tudi konec lepega slovenskega podeželja.”

“Tudi jaz sem danes plačal za mamo 35,9 evra, ki ni bila nikoli zaposlena in je brez dohodkov,” nam je zaupal drugi bralec in dodal, da se mu to zdi naravnost podlo. “Sem še ena oseba brez prihodkov in dobila položnico za 35.94 evra,” nam je zaupala bralka in povedala, da je ob informiranju na ZZZS dobila informacijo, da gre v tem primeru za plačilo dolgotrajne oskrbe za obdobje šestih mesecev. “Torej hočejo v enem letu pokasirati 71.88 evrov od oseb brez prihodkov. To pa je več, kot plačuje večina upokojencev in osebe z minimalnimi prihodki. Torej je to nova ekonomija Maljevca 0x1%= 71.88,” je ob tem dodala kritično.

Na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo velja za vse polnoletne fizične osebe, ki so hkrati vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje. S 1. julijem lani se je pričelo pobirati obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, za kategorijo zavarovanih oseb – samoplačnike pa so uvedli polletno zaračunavanje. V skladu s tem je ZZZS januarja letos poslal položnice za obdobje od julija do decembra lani, torej za obdobje, ko storitev sploh ni bilo mogoče koristiti. Julija letos pa sledi nova položnica za obdobje od januarja do junija 2026. Iz obračuna so izvzete osebe brez urejenih pogojev ter prejemniki denarne socialne pomoči in po njih zavarovane osebe. Glede na to, da 5,99 evra znaša mesečni prispevek večine zavarovanih oseb, to v praksi pomeni položnico z zneskom v višini 35,94 evra.

Marsikdo je mnenja, da bi bilo precej bolj socialno pravično, če bi se prispevek za dolgotrajno oskrbo obračunalo na podlagi dejanske plačilne sposobnosti posameznika ne pa na podlagi administrativnega statusa v zdravstvenem zavarovanju. Ker pa temu v praksi žal ni tako, se dogajajo primeri, o katerih smo poročali nedavno – in sicer, da mora položnico v višini skoraj 36 evrov za prispevek za dolgotrajno oskrbo plačati mlada brezposelna oseba, ki živi pri starših, nima lastnih prihodkov in je finančno v celoti odvisna od družine.