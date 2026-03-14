Weber o Marti Kos: Če nekdo laže pred parlamentom, bodo posledice

Piše: A. S. (Nova24tv)

Predsednik Evropske ljudske stranke Manfred Weber je imel pred kratkim intervju na Planet TV, ki ga je vodil Luka Svetina. Slednji je voditelja največje evropske poslanske skupine povprašal tudi o komisarki Marti Kos, in poudaril, da je bilo zaradi njenega imenovanja v slovenski javnosti precej ogorčenosti.

“Če se v arhivih najdejo dokumenti, ki nakazujejo, da je trenutna slovenska komisarka res sodelovala z nekdanjo jugoslovansko tajno policijo in da je evropski javnosti lagala, ko je trdila, da ni bila del takšne UDBE, bi zahtevali njen odstop?”, je Svetina vprašal Webra. Slednji je sicer dejal, da trenutno ni čas za presojo glede tega, saj so se pojavile nove informacije in dejstva, je pa poudaril, da bo, če na vladni ali evropski stopnji nek vladni voditelj laže parlamentu, to vsekakor imelo posledice.

“Da bom zelo jasen: kar želimo zdaj, je da celotna ekipa Komisije dostavi rezultate, a jemljemo slovensko vprašanje zelo resno”, je še povedal Weber.

"Very clearly, If someone lies before parliament, there must be consequences." – @ManfredWeber With new revelations now emerging, @EPP should — at the very least — demand a clear explanation from Commissioner Kos. The credibility and legitimacy of the Union are at stake. https://t.co/TvXp8eleFT pic.twitter.com/vIc3vP7oQi — Mitja Irsic (@MitjaIrsic) March 13, 2026

Novi dokazi v knjigi Igorja Omerze

Evropska komisarka za širitev Marta Kos se namreč sooča z novimi obtožbami glede sodelovanja z Udbo v 80. letih prejšnjega stoletja. Te trditve je v četrtek predstavila evropska poslanka Romana Tomc, podpredsednica Evropske ljudske stranke.

Tomc je Komisiji poslala pisno opozorilo, v katerem zahteva preiskavo in navaja, da ima nove dokaze o sodelovanju Kosove z jugoslovansko obveščevalno agencijo. V Strasbourgu je Tomc v torek predstavila knjigo slovenskega avtorja Igorja Omerze, ki vsebuje dokumente, za katere trdi, da dokazujejo Kosovo sodelovanje z jugoslovansko tajno službo. Kosova bo sicer v ponedeljek pred parlamentarnim odborom za zunanje zadeve predstavila vprašanja o širjenju EU, kjer naj bi odgovarjala tudi na vprašanja glede teh obtožb.

Slovenska poslanka se je Komisiji obrnila z vprašanji, ali EU namerava preiskati te obtožbe in ali bi nadaljnja razkritja lahko vplivala na “verodostojnost” komisarke. Marta Kos je sicer leta 2024 na zaslišanju pred poslanci zatrdila: “Nikoli nisem bila sodelavka ali obveščevalka tajne službe Jugoslavije«, obtožbe pa označila za »laži in dezinformacije”.