Vsak državljan lahko upravičeno ubije vladarja, ki je brez soglasja ljudi uvedel nove davke

Piše: Kavarna Hayek

Misel iz naslova je stara dobrih 400 let. Leta 1598 jo je v razpravi o kraljevi vladi (´De rege et regis institutione´) zapisal španski duhovnik, jezuit Juan de Mariana (1536–1624).

Zgodovinarji pogosto poudarjajo njegovo zares impresivno Zgodovino Španije (´Historiae de rebus Hispaniae´) iz leta 1592, toda za ljudi, ki jih veliko bolj zanima ekonomija, je razprava o dobrih vladarjih in vladah veliko pomembnejša. V njej Juan (Knjiga 1, C.6) predstavi in zagovarja tezo, da je umor kralja (ali kateregakoli vladarja) pod določenimi pogoji upravičen (če je oblastnik tiran).

In tukaj pridemo do bistva. Kdo je tiran? Kaj je tiranija? Poleg navedb običajnih definicij tiranstva se Juan osredotoči na teorijo, da vladarjev vir njegove moči leži v ljudstvu. Če to drži, nima neomejeno oblasti in ni končni lastnik vsega premoženja, ampak je premoženje v zasebnih rokah in pripada državljanom. Ti državljani mu s svojim soglasjem dodelijo nekaj premoženja. Juan nato izpelje misel: če to drži, pridemo do dveh najhujših oblik tiranije.

Prva oblika so davki. Ko državljani vladarju dajo del premoženja, oblast nima več pravice uvedbe novih davkov. Vmešavanje suverena v zasebne gospodarske zadeve brez soglasja podložnikov namreč predstavlja obliko tiranije. Zato ima vsak državljan pravico ubiti vladarja, ki brez soglasja ljudstva uvede nove davke.

Juan gre še korak dlje. Druga oblika tiranije ……

