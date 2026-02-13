Vrh RTV Slovenija je lagal. Tarčo so prepovedali!

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)
Potem ko so s Kolodvorske včeraj popoldne pisali, da je Tarča odpovedana zaradi “nepričakovane odsotnosti”, je ekipa Erike Žnidaršič zvečer objavila, da oddaje ni bilo, ker jim je vodstvo prepovedalo načrtovano vsebino in celo pisno grozilo z ukrepi.
Razkrivam vsebino, ki jo je Robert Golob z vodstvom RTVS, ki ga je nastavil z največjo politično čistko v zgodovini, poskušal ustaviti: od lažnih profilov do hotelov na Ugljanu.
“Danes je odpadla zadnja oddaja pred začetkom predvolilnih soočenj. Dejstvo je, da je odpadla po tem, ko so nam nadrejeni sporočili, da oddaje, kakršno smo sprva načrtovali za danes, ne bo. Pisno smo prejeli tudi opozorilo o mogočem ukrepanju zoper uredništvo, če bo oddaja taka, kot smo jo načrtovali. Žal nam je, da se o tem razpravlja javno, preden smo se imeli priložnost o tem pogovoriti znotraj RTV Slovenija,” Takšno pojasnilo so zvečer, ko bi oddaja že morala potekati, objavili na Facebook profilu Tarče. Sporočilo kaže, da je vrh RTVS popoldan lagal, ko je sporočil: “Današnje oddaje ni izključno zaradi nepričakovane odsotnosti v ekipi, zaradi česar izvedba oddaje objektivno ni bila mogoča. Poudarjamo, da oddaja Tarča še nikoli ni bila odpovedana zaradi vsebine – in tudi tokrat ne.”
Že ob nenavadnih zanikanjih iz RTVS, za katera se je zdaj pokazalo, da so bila laž, sem opozoril, da ob zanikanju pritiskov na Tarčo iz RTVS hkrati poudarjajo pričakovanje po ‘doslednem spoštovanju programskih standardov’, kar se v luči zadnje Tarče o premierju Golobu lahko bere tudi kot posredno opozorilo ustvarjalcem, da so si upali preveč, ko so razkrili njegove počitnice po aferi Karigador še na dalmatinskem otoku Ugljanu in to v hotelu družine podjetnika, ki v tem mandatu posluje z državnima podjetjema Gen-i in Dars, o čemer so drugi udeleženci, denimo Tone Krkovič, povsem izgubili spomin, na Ugljanu pa naj bi bil tudi politično nastavljeni direktor DARS Andrej Ribič, o čemer bi moralo biti danes nadaljevanje Tarče.
Da iz televizije, ki se razglaša za javno, lažejo o tako elementarnih dejstvih, je velikanski škandal. Hudi nerodno pa je to tudi za številne medije, ki so čez dan širili lažne novice za vladajoče. Manj pa za tiste, za katere se je pokazalo, da so razkrivali resnico.
Objavljam celotno vsebino objave Tarče na njihove Facebook profilu:
𝐏𝐨𝐫𝐚𝐯𝐧𝐚𝐯𝐚 𝐫𝐚𝐜̌𝐮𝐧𝐨𝐯 𝟏
V oddaji Tarča smo v prispevku, ki je ta teden dočakal navidezni epilog z objavo plačanega računa za premierjevo dopustovanje na Ugljanu, izpostavljali zasebna druženja in povezave med posamezniki z vrha politike, državnih podjetij ter podjetij, ki poslujejo z državo. Jasno smo izpostavili, da v ospredju ni vprašanje morebitnega brezplačnega bivanja, saj smo tudi objavili odgovor premierjevega kabineta, da vse zasebne račune poravnava sam.
Ob včerajšnji premierjevi potrditvi dopustovanja v hotelu Stari dvor na Ugljanu se postavlja vprašanje, zakaj tega ni potrdil že prejšnji teden. Je morda želel preprečiti objavo informacije? Je poznejša potrditev poskus preusmeritve pozornosti od ključnih vprašanj, ki pa so ostala neodgovorjena?
Ta vprašanja so: Kdo organizira lažne spletne profile, ki hvalijo Svobodo, Roberta Goloba in Tino Gaber? In v zameno za kaj?
Premierja je po neuradnih informacijah v hotel povabil Miha Piškur, sin solastnika hotela ter lastnik in direktor podjetja DC Limited, ki dela tudi za Dars in Gen-I Sonce. Od obeh podjetij je DC Limited lani prejelo skoraj 150 tisoč evrov, pri čemer je znesek še višji, ker vsi podatki o izplačili Gen-I Sonca niso javno dostopni.
Nenavadno je, da lažni spletni profili hvalijo izključno naročnike podjetja DC Limited (Dars, Gen-I, Cugelj okna, Biostile). Edina izjema so Gibanje Svoboda, Robert Golob in Tina Gaber. Njih lažni spletni profili hvalijo, čeprav uradno vsi zanikajo povezavo med DC Limited in Svobodo.
Prav zato je pomemben premierjev obisk v hotelu Stari Dvor, ne glede na to, kdo je plačal račun. Obisk namreč potrjuje povezavo med Miho Piškurjem, Robertom Golobom in Tino Gaber.
𝐏𝐨𝐫𝐚𝐯𝐧𝐚𝐯𝐚 𝐫𝐚𝐜̌𝐮𝐧𝐨𝐯 𝟐
Ob javnih pisanjih glede termina Tarče v predvolilnem času so se na družabnih omrežji o našem delu ponovno vnele burne razprave. Danes je odpadla zadnja oddaja pred začetkom predvolilnih soočenj. Dejstvo je, da je odpadla po tem, ko so nam nadrejeni sporočili, da oddaje, kakršno smo sprva načrtovali za danes, ne bo. Pisno smo prejeli tudi opozorilo o mogočem ukrepanju zoper uredništvo, če bo oddaja taka, kot smo jo načrtovali. Žal nam je, da se o tem razpravlja javno, preden smo se imeli priložnost o tem pogovoriti znotraj RTV Slovenija.
A javnih razprav smo že vajeni in lahko povemo, da se vsem zahvaljujemo za podporo naši zavezi k novinarskem delu, torej zbiranju, preverjanju, verodostojnem sestavljanju in objavljanju informacij, ki opozarjajo na nepravilnosti ravnanja tistih na oblasti, ne glede na trenutno priljubljene politične barve.
To ni nekakšna posebna mantra Tarče, niti “organiziran napad” ali sojenje, še manj pa poceni senzacionalizem, ki nam ga ob različnih razkritjih očitajo v zapisih pod psevdonimi, vplivne osebnosti pa v raznih intervjujih. To je in mora ostati osnova povsem običajnega novinarskega dela, še posebej v imenu javnega medijskega servisa.
Po vrhu pa je v studio Žnidaršičeva pred tednom povabila tudi predstavnike opozicije, torej Žana Mahniča (SDS) in Aleksandra Reberška (NSi), ki sta razkrila, kako z mediji in javnostjo manipulira preiskovalka medijev iz Svobode Tamara Vonta, ki je pred kamere ni bilo. Strategija vladajočih pred volitvami je bila, da lahko govori le Vonta, ki vodi preiskovalno komisije za preverjanje opoziciji naklonjenih medijev v parlamentu, ki so jo ustanovile vladne stranke. Nikakor pa se ne sme enako preverjati in govoriti o vladnih podvigih v medijih. Opozicija pa tudi ne sme imeti pravice do odgovora.
V nepodpisanem sporočilu za javnost iz RTV Slovenija so me obvestili: “Navedbe, objavljene v posameznih medijih, da naj bi bili ustvarjalci oddaje Tarča utišani ali da naj bi se od njih zahtevala sprememba teme, so neresnične in neutemeljene.” O odpovedi Tarče so zapisali še:
“Današnje oddaje ni izključno zaradi nepričakovane odsotnosti v ekipi, zaradi česar izvedba oddaje objektivno ni bila mogoča. Poudarjamo, da oddaja Tarča še nikoli ni bila odpovedana zaradi vsebine – in tudi tokrat ne. Trditve o domnevnih pritiskih so zavajajoče in predstavljajo poskus izkoriščanja nepredvidljivih ter upravičenih okoliščin za politično obračunavanje z javnim medijem. V občutljivem predvolilnem času takšne interpretacije, ki jih širijo posamezni politični akterji, interesne skupine in nekateri mediji, lahko prispevajo k spodkopavanju zaupanja ter diskreditaciji javnega medijskega servisa. Prav tako na RTV Slovenija ni bilo opominov, groženj z zamenjavami ali pritiskov na ustvarjalce oddaje. Izpostavljamo, da se od ustvarjalcev oddaje Tarča, tako kot od vseh drugih ustvarjalcev programskih vsebin, pričakuje dosledno spoštovanje veljavnih programskih standardov, poklicnih meril in načel javnega servisa ter Poslovnega načrta 2026. To je stalna in običajna uredniška zahteva, ki ne predstavlja pritiska na ustvarjalce oddaje. Oddaje Tarča ne umikamo s sporeda. V skladu s programsko zasnovo so bili v ponedeljkovih in četrtkovih terminih od 19. februarja do 19. marca že ves čas predvideni tudi predvolilni projekti oziroma soočenja političnih strank, o čemer smo javnost že obvestili. Pri pripravi teh vsebin sodeluje tudi ekipa Tarče. Spored smo zaradi nepredvidene spremembe prilagodili, dokumentarni film Viktor Orbán in evropska skrajna desnica, ki je bil predviden po oddaji Tarča, bo na sporedu ob 20.10, sledila pa bo oddaja Omizje.”