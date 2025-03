Vrh koalicije o udarcu po večini upokojencev in privilegijih manjšine

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Leto pred volitvami je predsednik vlade Robert Golob povabil poslanke in ministre vladne koalicije na pogovor v ponedeljek na Brdu pri Kranju.

Pogovor vrha bo v času, ko poteka zbiranje podpisov za referendum o še dodatnih pokojninskih privilegijih za elito, ko nameravajo vladajoči julija vsem upokojencem znižati pokojnine za odstotek s prispevkom, ki ga bodo morali upokojenci poslej prispevati za skrb za starejše, ker v proračunu za to koalicija ni našla denarja. Še več, dva odstotka, bodo morali dodatno plačati vsi zaposleni in delodajalci.

Do zdajšnje vlade upokojenci obveznih prispevkov in davkov niso plačevali.

V sporočilu za javnost je premier sporočil, da bodo pregledali “preteklih in načrtovanih aktivnosti pri uresničevanju naslednjih zavez”: krepitev javnega zdravstva, vzdržen pokojninski sistem, stanovanja za mlade.

Kulturni eliti bi vladne stranke iz proračuna, ki je menda prazen, rade zagotovile astronomske pokojnine tudi čez tri tisoč evrov neto na račun vseh davkoplačevalcev. Podobne so v preteklosti že uzakonili za Petre Vilfane in športno elito. Podpise za referendum o tej velikodušnosti do dodatne elite zbira SDS.

Običaj delitve zaslužnim je iz časov socializma, podobno visokih dosmrtnih pokojninskih privilegijev, kot jih imamo pri nas in jih še dodatno uzakonjajo z leve, ne pozna nobena evropska država, čeprav so številne veliko bogatejše.

Posnetek premiera je iz razglasitve Slovenke leta revije Jana, to revijo izdaja omrežje Martina Odlazka, ki velja s svojimi mediji za velikega podpornika levo sredinskih strank, ki jim je tudi pomagal na oblast s promocijsko dejavnostjo pred prejšnjimi volitvami.